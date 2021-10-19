Su zammı mahkemeden döndü: ‘Hakkaniyetli değil’

Mahkeme, AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin her ay suya enflasyon zammı uygulamasını iptal etti.

Belediye, 23 Mayıs 2019’daki meclis toplantısında, suya yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapmış, her ay TÜİK’in enflasyon rakamına göre ücretin güncellenmesine karar vermişti.

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Samsun Barosu avukatlarından, CHPnin eski İlkadım ilçe başkanı Arzu Sabuncu, zammın iptali için Samsun 2’nci İdare Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Sözcü’den İsmail Akduman’ın haberine göre mahkeme, zammın ‘hakkaniyete uygun olmadığına’ karar verdi.

Kararda, zamla suyun birim metreküp fiyatının 3,18’den 3,97 liraya çıkarıldığı, sayaç bakım ve onarım bedelinin de aylık 2,50 lira olarak belirlendiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: “2560 Sayılı Kanunda yer alan artırım sebepleri dışında her ay açıklanan TÜFE oranında artırımın da öngörüldüğü, fakat bu durumun yukarıda belirtilen mevzuatta yer almadığı ve söz konusu artırımın hakkaniyete de uygun olmadığı, ayrıca davacıların abone sözleşmesi uyarınca, sayacın abone tarafından alındığı, sayacın korunması ve arızalanan sayaçların yenisinin alınmasının yine aboneye ait olduğu, fakat buna rağmen davalı idare tarafından sayaç bakım ücreti adı altında ücret talep edilmesinin hakkaniyete uygun olmadığı gibi, bu hususta yapılan zammın da yine 2018 yılı enflasyonunun çok üzerinde olduğu anlaşıldığından, dava konusu işlemde hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmaktadır. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir.”

Para geri alınabilir

Avukat Sabuncu, kararı şöyle yorumladı: “Mahkeme, 1 Haziran 2019 tarihinden itibaren uygulanan zamların hakkaniyete uygun olmadığına karar verdi. Su abonesi olan ve zamlı su faturalarını ödemek zorunda kalan vatandaşlarımız, belediyeye başvurarak fazla ödedikleri parayı talep edebilirler. Belediye ödeme yapmayı kabul etmez ise Tüketici Mahkemesi’ne başvurarak paralarını alabilirler.”