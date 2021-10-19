Kiralık konutlar hangi ilde kaç gün ilanda kalıyor?

İlan ve e-ticaret sitesi sahibinden.com verilerine göre kiralık konutların Türkiye genelinde ilanda kalma süresi eylülde önceki aya göre 4,3 gün kısaldı.

Fotoğraf: Reuters

sahibinden.com ve Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) iş birliğinde hazırlanan ‘sahibindex Konut Piyasası Görünümü’ raporu açıklandı.

Türkiye genelinde kiralık konutların ilanda kalma süresi önceki aya göre kısalarak 26,8 gün oldu. İstanbul’da 3,9 gün kısalarak 22,6 güne, Ankara’da 4,5 gün azalarak 21,2 güne, İzmir’de ise 9,7 gün kısalarak 25,7 güne geriledi.

Kiralık konut piyasasındaki canlılığın göstergesi olan kiralanan konut sayısının toplam kiralık ilan sayısına oranı yüzde 27,4’ten yüzde 29,7’ye ulaştı. Veriler kiralık konut ilan sayısının azaldığını, kiralanan konut sayısının ise arttığını gösterdi.

Kiralanan konut sayısının kiralık ilan sayısına oranı Ankara’da ve İzmir’de yükselirken, İstanbul’da düştü.

Kira artışları

İstanbul ilçelerinde yaşanan kira artışını mercek altına alan rapora göre son bir yılda kiraların en fazla arttığı ilçe yüzde 92,6’yla Beykoz olurken, onu yüzde 89’la Sarıyer, yüzde 86,8’le Tuzla, yüzde 84,5’le Maltepe, yüzde 80,9’la Ataşehir takip etti.

En düşük kira artış oranı yüzde 27,6’yla Bayrampaşa’da görülürken, onu yüzde 33,3’le Eyüpsultan, yüzde 33,7’yle Esenler, yüzde 38,9’la Güngören izledi. ​​​​​​​

Konutların kira ücretinde en yüksek rakam Sarıyer’de, en düşük ise Sultanbeyli’de görüldü.

En hızlı artış Muğla ve Aydın’da

Ülke genelinde yıllık cari fiyat (ilan fiyatı) artış hızındaki yükseliş eylülde de devam etti. Ağustosta yüzde 38,9 olan ilan fiyatındaki yıllık artış oranı, eylülde yüzde 42,3’e yükseldi. Eylül 2020’de 3 bin 259 lira olan Türkiye geneli ortalama satılık konut metrekare fiyatı, geçen ay 4 bin 637 liraya ulaştı.

Satılık konut metrekare fiyatlarında en hızlı artışın görüldüğü iller yüzde 66’la Muğla, yüzde 65,5’le Aydın, yüzde 54,6’yla Şanlıurfa, yüzde 52,9’la Mersin, yüzde 51,6’yla Balıkesir olarak sıralandı.

En düşük artış hızı ise yüzde 32,4’le Malatya’da, yüzde 31,6’yla Manisa’da, yüzde 31,4’le Kayseri’de, yüzde 31,2’yle Van’da, yüzde 30’la Kocaeli’de görüldü.

Satılık ilanı sayısı

Eylül verilerine göre üç büyük ildeki satılan konutların toplam satılık ilan sayısına oranı İstanbul’da yüzde 6’dan yüzde 6,8’e, Ankara’da yüzde 5,9’dan yüzde 6,1’e, İzmir’de ise yüzde 4,9’dan yüzde 5,9’a yükselerek Türkiye geneliyle aynı artış eğilimini izledi.

Satılık ilan sayısı İstanbul’da yüzde 1,4, İzmir’de yüzde 1,8 yükselirken, Ankara’da yüzde 1,1 geriledi. Satılan konut sayısı bir önceki aya göre İstanbul’da yüzde 14,8, Ankara’da yüzde 2,8, İzmir’de ise yüzde 22,1 artış gösterdi.

Lüks konut fiyatlarındaki yükseliş eylülde de sürdü. Lüks konut fiyat endeksi Tüketici fiyat endeksini (TÜFE) 35 puan aştı. Önceki aya göre lüks konut ilan fiyatları yüzde 6,5, TÜFE ise yüzde 1,3 yükseldi.

Eylülde ilan fiyatı artışı geçen yılın aynı dönemine göre lüks konutlarda yüzde 51,4, ucuz konutlarda ise yüzde 32,2 arttı. Ortalama satılık metrekare fiyatı lüks konutlarda 14 bin 365 TL, ucuz konutlarda ise 2 bin 411 lira oldu.

Ortalama metrekare kira fiyatları söz konusu dönemde İstanbul’da yüzde 57,9, Ankara’da yüzde 41,2 ve İzmir’de yüzde 37,5 arttı. Ortalama metrekare kira fiyatları İstanbul’da 33,3 liraya, Ankara’da 16,3 liraya, İzmir’de 22,9 liraya.