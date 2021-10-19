Netflix çalışanlarından ‘sanal grev’

Netflix çalışanları yarın (20 Ekim) sanal bir grev yapmayı planlıyor. Diğer yandan bine yakın çalışan, şirkete gönderdiği talep listesinde nefret söylemi içeren içeriklerin kaldırılmasını talep etti.

Platformda yayınlanan komedyen Dave Chappelle’in programı ‘Dave Chappelle: The Closer’, transfobik yorumlar nedeniyle tepki çekmişti.

Netflix CEO’su Ted Sarandos’un da komedyene destek vermesinin ardından bine yakın Netflix çalışanı 20 Ekim’de sanal bir grev yapacaklarını bildirildi. Çalışanlar, yönetime aralarında platformun transfobik içeriğinin zarar verici olduğunu kabul etmesini istedikleri bir talep listesi gönderdi. Mektupta çalışanlar, Netflix’in zararın sorumluluğunu üstlenmesi ve özellikle transfobik dil, kadın düşmanlığı, homofobi, nefret söylemi içeren içeriklerin kaldırılmasını talep etti.

Bu çağrıya platforma içerik hazırlayan yapımcı ve oyunculardan da destek geldi.

This Wednesday, Netflix co-CEO Ted Sarandos will be presented with firm asks/demands from Netflix employees that we will also be sharing with members of the press & rally attendees. Cross-cultural solidarity is an indomitable force that moves all of us forward. Come and join us. pic.twitter.com/cZbZFLBEfG — Ashlee Marie Preston (@AshleeMPreston) October 18, 2021

Bloomberg’in haberine göre Netflix, Chappelle’in son özel bölümü için 24,1 milyon dolar ödedi. Sarandos’un bu miktarın büyüklüğü nedeniyle komedyenin arkasında durduğu iddia ediliyor.

Platform, ayrıca geçen hafta grevi ve protestoları organize ettiği öne sürülen bir çalışanın da işine son verdi. Ancak Netflix bu iddiayı reddederek işten çıkarmanın program hakkında yapılan sızdırmaya ilgili olduğunu öne sürdü.