Bir yaşındaki ‘influencer’: Seyahat ederek ayda 1000 dolar kazanıyor

ABD’de, 14 Ekim 2020’de dünyaya gelen Briggs Darrington henüz bir yaşında ama annesinin gayretiyle seyahat konusunda yol gösteren bir influencer oldu. Annesinin bu alandaki ilk bebek olduğunu düşündüğü Darrington ayda 1000 dolar (9 bin 309 lira) kazanıyor.

Eşi Steve’le Idaho Falls kenti yaşayan Jess Darrington (28) oğluna hamile kalana kadar ‘Part Time Tourists’ (Yarı Zamanlı Turistler) adlı seyahat blogu vardı ve çoğunlukla belirli kuruluşlar tarafından finanse edilen seyahatlere çıkıyor izlenimlerini aktarıyordu. Yazılar için de ücret alıyordu.

Hamile kalınca, “Kariyerimin sonuna mı geldim” diye endişelendi. Ancak işi sürdürme konusunda kararlıydı ve bebekle seyahat etme konsunda bilgi ve deneyim aktaran sosyal medya hesapları var mı diye araştırma yaptı.

“Bir tane bile bulamadım, ne Instagram ne de TikTok hesabı bulabildim” diyen Jess Darrington, bu açığı görünce seyahatlerine bebeğiyle devam edip onunla yaşadığı deneyimleri aktararak çiçeği burnunda annelere yol göstermeye karar verdi. Olumlu mesajları ve ilgiyi görünce çok sayıda anne ve babanın bebekleriyle tatile çıkarken endişelendiğini ve bilgilendirilmeye ihtiyaçları olduğunu anlattı.

Oğlu Briggs Darrington’ın adına açtığı, ‘Where is Briggs?’ (Briggs nerede?) adlı TikTok hesabı kısa sürede 250 bini aşkın beğeniye ulaştı. Minik Briggs’in Instagram’da ise 30 bine yakın takipçisi var. Annesi bir bebekle seyahat edildiğinde neler yaşanabilir, yapılması gerekenler neler gibi bilgileri paylaştıkça ses getirdi. Ve, Briggs Darrington influencer oldu.

Üç haftalıkken evin yakınlarındaki bir kamp alanına ilk yolculuğuna çıktı, dokuz haftalıkken ilk kez uçağa bindi. Sonrasında 45 kez uçtu. ABD’nin 16 eyaletine gitti. Alaska’daki ayıları, Yellowstone Ulusal Parkı’ndaki kurtları, Florida ve California’nın birbirinden güzel plajlarını, New Mexico eyaletinin en büyük kenti Albuquerque’te balon festivali ve daha fazlasını gördü. En uzun uçuşu Utah’tan Hawaii’ye olandı, sekiz saat sürdü.

Annesinin dediği gibi elbette bu kadar küçükken gördüğü yerleri anımsamaz ama fotoğrafları güzel birer hatıra olacak ve büyüdükçe hatırlamaya başlayacak.

Jesse Darrington oğlunun turizm büroları, belirli markalarla çalıştığını, sponsorlu sosyal medya paylaşımlarından da kazandıklarıyla ayda 1000 dolara yakın geliri olduğunu, ayrıca bebek bezlerini temin eden bir sponsoru olduğunu anlattı. Çalıştıkları şirketler arasında Ergobaby ve Guava Family, turizm büroları arasında ise Visit Idaho (Idaho’yu ziyaret et) yer alıyor.

Jesse Darringotn, “Biz eşimin de desteğiyle yıllardır yapıyorduk bu işi ama Briggs bizden çok daha çabuk meşhur oldu. Tabii çok tatlı, çok sevimli bizden çok sevilmesi doğal” diyerek pandemi sürecinde kısıtlamalar elverdiğince seyahate çıktıklarını, sosyal mesafeye çok dikkat ettiklerini, New York gibi kalabalık şehirlere gitmekten çekindiklerini söyledi. Ve ekledi: “Seyahat etmeye devam edeceğiz ve artık başta Avrupa olmak üzere başka ülkelere de gitmek istiyoruz. Altı ay içinde Londra’nın mutlaka uğrayacağımız yerler arasında olacağı bir Avrupa turu yapmayı planlıyoruz.”