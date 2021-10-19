Apple ‘kur’ uçuşunda: En ucuz MacBook Pro 23 bini aştı, silme bezi 200 lira

ABD’li teknoloji devi Apple, dün gece düzenlediği ‘Unleashed‘ etkinliği ile yeni nesil cihazlarını ve M serisi işlemcilerini tanıttı. Hemen hemen her gün rekor kıran dolar kuru hesaba katıldığında yeni ürünleri satın almak pek de kolay olmayacak gibi duruyor.

Fotoğraf: Reuters

Shiftdelete’nin haberine göre Apple, ‘HomePod mini‘, ‘AirPods ‘ve ‘MacBook’ serilerinde önemli yeniliklere imza attı.

Yeni MacBook ailesi

MacBook ailesine 14 ve 16 inç ekran boyutlarına sahip iki yeni üye katıldı.

Cihazların en dikkat çeken yeniliği ise tasarımları ve bağlantı noktalarında. Cihazlarda HDMI, SD kart yuvası, kulaklık girişi, MagSafe şarj girişi ve üç adet Thunderbolt girişi bulunuyor.

Ekrandan tüm çerçeveleri atan Apple, 1080p’lik bir kameranın da bulunduğu Face ID ve çentik tasarımı tercih etmiş. Cihaz, ProMotion teknolojisi ve 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip ve üzerinde 3456 x 2234 çözünürlüğünde Oled bir ekran var.

Get the news from the #AppleEvent here. Meet the new MacBook Pro and AirPods.⁰



Swipe to explore — Apple (@Apple) October 18, 2021

İşlemci performansı

Geçen sene gelen Apple’ın kendi işlemcileri M1’ler özellikle Intel işlemci kullanan seleflerini neredeyse bir yılda eskitmeyi başarmıştı. Şimdi de aynı durumu kendisi yaşıyor. M1 Max ve M1 Pro isimleriyle gelen iki adet yeni yonga seti, yüksek performansıyla rakiplerini zorlayacak gibi. Bu işlemcilerden M1 Pro’nun 33 milyardan fazla, M1 Max’in ise 57 milyar transistöre sahip olduğu bilgisi paylaşıldı. Grafik performansında i7‘li MacBook Pro’dan 9 ve 13 kat, Radeon Pro 5600M’den ise 2,5 ve dört kat daha hızlılar. İşlemci gücündeyse, 16 inçlik Core i9‘lu MacBook Pro’dan iki kat daha hızlıyken, Core i7‘li MacBook Pro‘dan 3,7 kat daha iyiler.

Batarya performansı

Yeni M1 Max ve M1 Pro işlemcileri, benzer performansı sergilediği rakiplerinden yüzde 40 oranında daha az güç tüketiyor. Performans olarak üstüne çıktığı 8 çekirdekli Intel ve AMD tarafındaki rakiplerine göre de tam yüzde 70 daha az güç tüketmeyi başarıyor.

Apple, bu yeni çipler sayesinde, 16 inçlik modelinde 21 saat, 14 inç modelindeyse 17 saate varan video oynatma süresi sunuyor. Üstelik MagSafe 3 adını verdiği adaptör ve kablosuyla 140 Watt’a kadar hızlı şarj desteği sunarak, 30 dakikalık şarjla yüzde 50 oranında dolum yapabiliyor. Yani 15 dakikalık şarj molası size 5 saate yakın bir süre kazandırıyor.

Ancak tüm bu iddialar henüz bağımsız kaynaklar tarafından denetlenmedi.

HomePod mini ve AirPods 3

Apple’ın yeni kablosuz kulaklığı AirPods 3, ikinci jenerasyonda olduğu gibi H1 çipinden güç alıyor ve tek şarjla 6 saat dinleme ve 4 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

Sarı, mavi, turuncu, beyaz ve uzay grisi seçenekleriyle gelen HomePod Mini ise 802.11n Wi-Fi, Bluetooth 5,0 bağlantılarını destekliyor. Cihazın rakiplerine göre en büyük avantajı, HomePod modelinde olduğu gibi 360 derece ses verebiliyor olması.

200 liralık temizleme bezi

Lansman sonrası Türkiye’deki satış sitesindeki ürünleri de yenileyen Apple’ın tüm cihazlarla uyumlu parlatma bezini 199 liradan satışa çıkarması ise sosyal medyada biraz tepki almış gözüküyor.

Ancak bezin yurt dışı satış fiyatı 19 dolar.

Yeni Apple ürünlerinin fiyatları

MacBook Pro 14 inç 8 Çekirdekli CPU 14 çekirdekli GPU 16 GB Birleşik Bellek 512 GB SSD Depolama – 23.499,00 TL

MacBook Pro 14 inç 10 Çekirdekli CPU 16 Çekirdekli GPU 16 GB Birleşik Bellek 1 TB SSD Depolama – 28.999,00 TL

MacBook Pro 16 inç 10 Çekirdekli CPU 16 Çekirdekli GPU 16 GB Birleşik Bellek 512 GB SSD Depolama – 28.999,00 TL

MacBook Pro 16 inç 10 Çekirdekli CPU 16 Çekirdekli GPU 16 GB Birleşik Bellek 1 TB SSD Depolama – 31.199,00 TL

MacBook Pro 16 inç 10 Çekirdekli CPU 32 Çekirdekli GPU 32 GB Birleşik Bellek 1 TB SSD Depolama – 39.999,00 TL

AirPods 3. nesil – 1.999,00 TL

HomePod mini – 99 Dolar