Apple, iPad mini 6 ve 9’uncu nesil iPad’lerin Türkiye fiyatını açıkladı

Apple’ın en düşük özelliklere sahip 9’uncu nesil iPad’inin fiyatı 4 bin liraya yakın. Teknoloji severlerin merakla beklediği iPad mini 6’nın 256 gb’lık modeli ise 9 bin liranın üzerinde.

Fotoğraf: Apple

Bu ay düzenlenen bir etkinlikte yeni nesil iPhone 13 ailesini tanıtan Apple, aynı lansmanda iPad mini 6 ve 9’uncu nesil iPad‘i de görücüye çıkarmıştı.

Ancak 24 Eylül’de yeni iPhone‘lar için Türkiye’deki ön sipariş sürecini başlatan şirket, yeni iPad’ler için ise bir süre sessiz kalmayı tercih etti.

Apple özellikleri ile dikkat çeken yeni tabletlerin Türkiye satışını ise bugün başlattı.

2010 yılında piyasaya çıkan ilk iPad’in aradan tablet sektöründe liderliği ele geçiren Apple bu konudaki iddiasını halen sürdürüyor.



M1 işlemcili iPad Pro ile bilgisayarları geride bırakmayı başaran şirket, bu kadar yüksek performansa ve büyük ekrana ihtiyacı olmayanlar için ise iPad mini ile alternatif oluşturuyor.

Yeni iPad mini 6, 8,3 inç Liquid Retina ekran ve A15 Bionic işlemciye sahip. 9.Nesil iPad’lerde ise 10.2 inç Retina panel ekran ve A13 Bionic işlemci var.

iPad mini 6 Türkiye fiyatları:

64 GB depolama ve Wi-Fi destekli model: 5.799 TL

64 GB depolama ve Wi-Fi + sim destekli model: 7.499 TL

256 GB depolama ve Wi-Fi destekli model: 7.499 TL

256 GB depolama ve Wi-Fi + sim destekli model: 9.199 TL

9. nesil iPad Türkiye fiyatları: