Apple, yeni iPhone’lardaki A15 Bionic işlemciyle farkı daha da açtı

ABD’li teknoloji devi Apple, iPhone 13 ailesine güç veren A15 Bionic’le Android telefonlarda kullanılan Snapdragon işlemcilerle arasındaki farkı daha da açtı. A15 Bionic, Geekbench testinde aldığı 14 bin 216 puanla zirveye yerleşti.

Fotoğraf: Apple

Geekbench testi, cihazlardaki işlemciler başta olmak üzere tüm donanımları test eden bir yazılım.

Apple, geçtiğimiz gün yaptığı lansmanda yeni iPhone’larda kullandığı A15 Bionic çiplerin 5 GPU’lu versiyonu için, “Dünyadaki en güçlü akıllı telefon çipi” demişti.

iPhone 13 Pro için yapılan Geekbench sonucu, Apple’ın bu konudaki iddiasını doğruladı.

iPhone 13 Pro, Geekbench’te 14 bin 216 puan aldı.



Bu puan, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen ve 4 GPU çekirdeğine sahip olan A14 Bionic işlemcili iPhone 12 Pro için 9 bin 123’tü. Yani iPhone 13 Pro’nun 5 çekirdeğe sahip GPU’lu işlemcisi, iPhone 12 Pro’nunkinden en az yüzde 55 daha güçlü.

A15 Bionic tek çekirdek performansında 1734 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 4818 gibi oldukça yüksek bir puana erişti.

A15 Bionic işlemcisi bu Geekbench puanıyla ayrıca genellikle son model Android telefonlarda tercih edilen en yakın rakibi Snapdragon 888 Plus’ın da bir hayli önüne geçti.

Snapdragon 888 Plus işlemcisi tek çekirdekte 1171, çoklu çekirdekte ise 3704 puan almıştı.

Yeni çıkacak Snapdragon 898’le bu farkın biraz daha kapanması beklentiler arasında.