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Yaramazlara biraz batar!

iPhone 13 ailesi batarya konusunda ne kadar iyileştirildi?

ABD’li teknoloji devi Apple, kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu batarya konusunda bu yıl önemli iyileştirmeler yapmış gibi duruyor.

Fotoğraf: Apple

Apple, iPhone 13 ailesinin tanıtımını geçtiğimiz hafta yapmıştı.


Apple etkinlikte yeni telefonların batarya kapasitesinin arttığını ve tüketicilerin, iPhone 12’ye kıyasla iPhone 13’ü çok daha uzun sürelerde kullanabileceklerinden bahsetmişti.

Webtekno’da yer alan habere göre, CHEMTREC isimli acil durum yardım şirketinin belgeleri, iPhone 13 ailesinin batarya kapasitelerini ortaya koymuş durumda.

CHEMTREC’in verilere göre iPhone 13 modellerinin batarya kapasiteleri şu şekilde;

  • iPhone 13 mini: 2.438 mAh (iPhone 12 mini’ye göre yüzde 9 artış)
  • iPhone 13: 3.240 mAh (iPhone 12’ye göre yüzde 15 artış)
  • iPhone 13 Pro: 3.125 mAh (iPhone 12 Pro’ya göre yüzde 11 artış)
  • iPhone 13 Pro Max: 4.373 mAh (iPhone 12 Pro Max’e göre yüzde 18.5’lik artış)

Belgelenen batarya kapasitelerinde en çok göze çarpan husus ise iPhone 13.

Pro Max’e göre en büyük kapasite artışının yaşandığı model, 120 Hz ekran tazeleme oranı olmadığı için kullanım süresi bakımından en iyi performansı sunmaya aday.

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