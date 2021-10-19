HDP’den MB’deki gece yarısı atamalarına tepki: Daha fazla çöküşe yol açacak

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, iktidarın ekonomi politikaları ve Merkez Bankası’ndaki görev değişikliklerini eleştirdi: “Vardiyalı gece çalışması gibi yeni görevlendirmelerle başkan ve başkan yardımcısını değiştirerek, ancak daha fazla çöküşe yol açarsanız.”

Fotoğraf: Merkez Bankası

Yüksek faize karşı olduğunu sık sık tekrar eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ döneminde dört MB başkanıyla çalıştı. Erdoğan, çoğunlukla faiz politikalarında yaşanan görüş ayrılığını neden göstererek üç başkanı aniden görevden aldı.

Erdoğan son olarak, geçtiğimiz hafta MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile Para Politikaları Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş’ı ‘koltuğundan kaldırmıştı.‘

Karar sonrası ise dolar kuru son bir haftadır rekorlarını tazeleyerek 9,37’ye kadar ulaşmış durumda. Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası’nın yeni faiz kararı öncesi piyasalarda beklenti de siyasi müdahale ile yeni bir faiz indirimine gideleceği yönünde.

Partisinin grup toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sancar ise iktidarın ekonomi politikaları ve Merkez Bankası’ndaki görev değişikliklerini eleştirdi.

Sancar’ın değerlendirmeleri şöyle: “Bir başka ekonomi yarattılar. Kayıtsız kara ekonomi, rant ve hırsızlık ekonomisi bu. Bir yanda, gece yarısı kararnameleriyle, zamlarla, savaş politikalarıyla sipariş ihalelerle israfla çökertilen kamu kaynakları, halkın ekmeği var, diğer tarafta da yolsuzlukla, talanla oluşturulan bir saray ve sömürü düzeni var. Bu iktidarın zenginleri arttıkça bu ülkede yoksulluk büyümektedir. İktidarın yandaşları arttıkça işsizlik artmaktadır. İktidar ekonomiyi talan ettikçe halkın sofrası boşalmaktadır.

“Dolar kurundaki rekorlar

Sancar son bir haftadır her gün yeni bir rekora imza atan dolar kuruna da değinerek şöyle devam etti: “Her yeni rekor yoksullukta daha fazla dibe inmektir. Çiftçi de perişan vaziyettedir, emekçi de açlıkla boğuşmaktadır. Devasa borçlar. Üretim yok, Gübre, samanı bu döviz kurlarıyla temin etmesi mümkün değil. Sadece çiftçiyi değil, ülkeyi açlığa sürüklemektedir.“