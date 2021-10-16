Babacan: MB başkanları mevsimlik işçiye döndü

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Merkez Bankası (MB) yönetiminde gece yarısı yapılan değişiklikleri eleştirdi: “Merkez Bankası başkanları mevsimlik işçiye döndü. Keyfi yönetim, MB’yi talimatla çalışan bir kurum haline getirdi.”

Fotoğraf: Diken

Yüksek faize karşı olduğunu sık sık tekrar eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ döneminde dört MB başkanıyla çalıştı. Erdoğan, çoğunlukla faiz politikalarında yaşanan görüş ayrılığını neden göstererek üç başkanı aniden görevden aldı.

Erdoğan son olarak, geçtiğimiz hafta MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’yla görüştükten sonra faiz kararlarında oy hakkı bulunan MB başkan yardımcıları Semih Tümen, Uğur Küçük ile Para Politikaları Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş’ı ‘koltuğundan kaldırmıştı.‘

Şanlıurfa’da partisinin Eyyübiye ilçe kongresinde konuşan DEVA Partisi lideri Babacan ise görevden almalara tepki gösterdi.

Babacan şunları kaydetti: “AK Parti şu anda iktidarın büyük ortağı ama maalesef ortak akıl ortadan kayboldu. İstişare sıfırlandı. Ortak aklın yerini, tek bir kişinin keyfi yönetimi devraldı. Olağanüstü hâl sürerken yapılan bir referandumla, tüm yetki tek kişinin eline teslim edildi. Gece yarısı kararlarıyla yönetilen bir ülke haline geldik. Merkez Bankası başkanları mevsimlik işçiye döndü. Bir gecede yoksullaşan, bir başka gecede yine yoksullaşan ülke olduk.

Keyfi yönetim anlayışı önce hukuku çiğnedi. Kötü yönetim halkımızı yoksullaştırdı, Kürt meselesini diriltti. Keyfî yönetim ile ranta, kayırmacılığa, inşaat ve betona dayalı kendi zenginini oluşturmayı hedefleyen bir büyüme modeli oluşturuldu. Keyfi yönetim, Merkez Bankası’nı talimatla çalışan bir kurum haline getirdi.”



