Prof. Dr. Naci Görür: Depremler devam edebilir

Bu sabah Kaş açıklarında meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin ardından açıklama yapan yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremin Kıbrıs-Helen yayında yaşandığını belirterek “Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde” dedi.

Akdeniz’de, Antalya’nın Kaş ilçesi açıklarında saat 08:32’de deprem meydana gelmişti. AFAD’dan yapılan açıklamada depremin Kaş’a 155 kilometre uzaklıkta olduğu ve büyüklüğünün 6,0 olduğu aktarırken, Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 6,1 olarak duyurdu.

Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan depremin ardından şunları söyledi: “Arkadaşlar, Akdeniz’de Kıbrıs-Helen yayında, muhtemelen plini-Strabo zonunun güney kesimlerinde 6,1 büyüklüğünde deprem oldu. Antalya ve çevresini biraz etkiledi. Bu zonda depremler devam edebilir. Bizim 12 Adalar kesimi etkileşim bölgesinde”.