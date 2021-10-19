Kulis: Muhalefetin ‘parlamenter sistem’ önerisine AKP’den ‘yeni vaat’

AKP’nin başkanlık sistemine ‘yama yapmak’ için MHP’yle hazırlayacağı anayasa değişikliği teklifinde ‘denge ve denetimini güçlendirmeyi’ ön plana çıkarmayı düşündüğü öne sürüldü.

BBC Türkçe’den Ayşe Sayın’ın haberinde, AKP’de başkanlık sisteminin ‘aksayan yönlerinin düzenlenmesi’nin konuşulduğu, MHP’yle ortak teklif hazırlanacağı ve bunda sisteme dair düzenlemelere yer vereceğinin düşünüldüğü belirtildi.

Her ne kadar AKP ile MHP’nin sandalye sayısı değişiklik için yeterli olmasa da muhalefetle Meclis’in güçlendirilmesini de kapsayan konularda uzlaşma aranacağı ifade edildi.

AKP’li milletvekilleri, seçimden sonra parlamenter sisteme dönüşü olanaklı görmezken, başkanlık sisteminin 2028’de rayına oturacağını düşünüyor.

Muhalefetin de adım atması halinde 2023 seçimlerinin başkanlık sisteminde uzlaşmanın ilk adımı olabileceği de ifade ediliyor.

Muhalefetin bu uzlaşmaya yanaşmaması halinde ise seçimler öncesinde yeni anayasanın yaşama geçmesinin zor olduğunu, ancak muhalefetin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ söylemine karşı, ‘yeni anayasa ve denge-denetleme sistemi sağlanmış başkanlık sistemi’ vaadiyle gidilebileceğine dikkat çekiliyor.