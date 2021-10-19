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Yaramazlara biraz batar!

BİM yöneticisi: Kardan feragat ediyoruz, kimse durduk yere fiyat artırmaz

Gıda Perakendecileri Derneği (GPD) Başkanı ve BİM yöneticisi Galip Aykaç, gıda fiyatlarındaki artışından zincir marketlerin sorumlu olduğu yönündeki eleştirileri kabul etmediklerini söyledi.

Fotoğraf: Pixabay

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eylül ayında yaptığı bir konuşmada gıda enflasyonu nedeniyle ‘beş büyük zincir marketi‘ hedef almış ve ‘piyasayı alt üst ediyorlar‘ demişti.


GPD Başkanı Aykaç ise Erdoğan’ın açıklamaları sonrası üzerlerinde oluşan kamuoyu baskısını ‘haksız‘ olarak niteledi ve bu durumu kabul etmediklerini söyledi.

Aykaç’ın değerlendirmeleri şöyle: “Ekonomik sıkıntılar yaşadığımız bir dönemden geçiyoruz. Artan fiyatları tüketiciye yansıtmamak için çalışıyoruz. Artan fiyatları tüketiciye yansıtmamak için kârdan feragat ediyoruz. Organize perakendeciliğin yükseldiği yerde enflasyon geriliyor. Yüksek ÜFE’nin TÜFE’ye yansımamasının en önemli sebebi zincir marketler. Fiyat artışının yanı sıra gelir dağılımının bozulması sıkıntıları büyütüyor. Bizler üzerinden yapılan haksız kamuoyu algısını kabul etmiyoruz. Hiçbir perakendeci fiyatları durduk yere artırmaz, tüm tedarik zincirine bakılmalı. İçinde olduğumuz ve memnun olmadığımız bu dönemin atlatılacağını umuyoruz.”

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