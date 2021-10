Boğaziçi akademisyenlerinden Can Candan’a imzalı destek: Keyfi kararı kabul etmiyoruz

11 Ekim’de, ‘atanmış’ Boğaziçi Üniversitesi rektörü Naci İnci’nin sözlü talimatı ile kampüse girişi özel güvenlik görevlilerince engellenen Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi ve belgesel sinemacı Can Candan’a meslektaşlarından bu sefer imzalı destek geldi: “Özgür ve özerk bir üniversite için verdiğimiz mücadeleden ve meslektaşlarımızdan vazgeçmiyoruz.“

Fotoğraf: Twitter

Belgesel sinemacı ve akademisyen Can Candan’ın 14 yıldır çalıştığı Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevine, 16 Temmuz 2021 tarihinde, o zaman henüz rektör vekili olan Naci İnci tarafından son verilmişti. Candan, Boğaziçi Üniversitesi rektörlüğüne, Eğitim – Sen’in de müdahil olduğu yürütmenin durdurulması ve işe iade talebiyle dava açmış, yürütmenin durdurulması talebi mahkeme tarafından reddedilmişti. Candan’ın avukatları karara itirazı bölge idare mahkemesine taşımıştı.

Fotoğraf: Boğaziçi Akademisyenleri

Candan öğrencilerinin eğitim hakkından feragat etmeyeceğini söyleyerek ne olursa olsun güz dönemi derslerini açacağını ve ilk dersini de 11 Ekim Pazartesi günü Güney Meydan’da vereceğini açıklamıştı. Bunun üzerine dersini vermek için kampüse giden Candan, Güney Kampüs Kale Kapı’da özel güvenlik tarafından engellenmişti. Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, Can Candan’a destek vermek üzere okula alınmadığı kapıya yürümüş, gün boyunca Kale Kapı’da Candan ile nöbet tutmuş, ertesi gün bu engellemeyi kabul etmediklerini, meslektaşlarının kampüse serbestçe girmesi ve ardından da işine iade edilmesinin sağlanmasını talep etmişlerdi.

Geçen bir haftalık sürede, Can Candan’ın kampüse girişinin engellenmesini tespit eden tutanakları yönetime teslim eden ve yasağın kalkıp kalkmadığına dair bilgi almak amacıyla yönetime dilekçeler de veren akademisyenler, rektör İnci’nin tüm başvurularına rağmen bir açıklama yapmaması üzerine, Candan’ın kampüse serbestçe girebilmesi taleplerini bu sefer imzalı bir açıklama ile kamuoyuna sundu.

Üniversite kampüsünün herhangi bir alan olmadığını, özgür bilimsel üretim ile öğretimi mümkün kılan hassas bir ağ olduğunu ifade eden akademisyenler, özgür ve özerk kamu araştırma üniversite ilkelerine tamamen ters bu uygulama ve benzerlerine hemen son verilmesini talep ediyor.

İmza metni şöyle:

“Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri olarak, meslektaşımız Can Candan’ın 11 Ekim Pazartesi günü, atanmış rektörün keyfi bir kararıyla kampüse alınmamış olmasını, tıpkı kendisinin üç ay önce asılsız gerekçelerle görevden alınmasını kabul etmediğimiz gibi kabul etmiyoruz.

Fakülte ve bölüm kararları yok sayılarak görevden alınan Can Candan ve derslerine son verilen meslektaşlarımızın öğrencileri ile bir araya gelmesini engellemek, özgür ve özerk üniversitenin temel ilkelerinin ihlali olduğu gibi, öğrencilerimizin eğitim hakkının da gaspıdır.

Can Candan’ın bir an önce göreve iade edilmesini, göreve iade edilme işlemi gerçekleşene kadar kampüslerimize on dört yıldır olduğu gibi serbestçe girmesinin sağlanmasını talep ediyoruz.

Özgür ve özerk bir üniversite için verdiğimiz mücadeleden ve meslektaşlarımızdan vazgeçmiyoruz.”

İmza atan Boğaziçi akademisylenleri;

