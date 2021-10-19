Covid sonrası ‘beyinde küçülme’ tehlikesi: ‘Geçirenler nöroloğa başvurmalı’

Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, Covid-19’un uzun süreli etkilerini azaltmak için bir an önce nöroloji uzmanlarına başvurulması önerisini yaparak ”En çok dikkat etmemiz gereken nokta beynimiz olmalı” dedi.

Britanya’da yapılan araştırmada hafif seyreden Covid-19’un bile beyinde küçülmeye neden olduğu açıklanmıştı. Araştırma henüz hakem onayından geçmese de veriler tartışılmaya başlandı.

Çalışmada ilk olarak Britanya’da 45 bin vatandaşın Covid-19 pandemisinden önce kaydedilmiş beyin görüntüleme verileri analiz edildi. Ardından ek taramalar için Covid-19 teşhisi konmuş olanlar yeniden çağrıldı. Bunun için insanların sağlık bilgilerinin depolandığı ‘UK Biobank’tan yararlanıldı.

Araştırmada incelenen insanlar, yaş, cinsiyet ve sağlık durumuyla ilgili değişkenleri ve sosyoekonomik koşulları da dikkate alınarak sınıflara ayrıldı. Beyindeki bilgileri işleyen nöronlardan oluşan ve ‘gri cevher/ gri madde’ adı verilen dokuda, Covid-19’la enfekte olanlar ve olmayanlar arasında belirgin farklılıklar göze çarptı.

‘En çok etkilenen organlardan birisi beyin’

Hürriyet’ten İsmail Sarı ve Gaye Kobal’ın haberine göre, nöroloji uzmanı Prof. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, araştırmayla ilgili şunları söyledi: “Corona virüsünden en çok etkilenen organlardan birisi beyin. Normalde yaşlanmayla beraber nasıl cildimiz değişiyorsa, beynimiz de değişiyor. Beyinde bazı hücreleri kaybediyoruz ve zaman içinde küçülüyor. Tabii bu küçülmeyi mümkün olduğunca aza indirmek beyin fonksiyonlarının hayatta kalmasını sağlıyor. Şimdi de coronanın etkisi ortaya çıktı.

Corona virüsün beyinde küçülmeye neden olan iki ihtimal üzerinde duruluyor. Birincisi damarsal olarak etki. Çünkü corona virüsü sonrası beyinde pıhtı atma veya inme gibi vakaları çok sık görüyoruz. Bu da damarların etkilendiğini gösteriyor. Damarlar etkilenirse zaman içerisinde gri cevher de etkileniyor. İkinci durum ise corona virüsünün direkt beyin hücrelerini etkilemesi.

Eğer gri cevherimiz bozuluyorsa, beyin fonksiyonlarımızın azaldığını ve değiştiğini görüyoruz. Alzheimer gibi hastalıklarda da gri maddede kayıp görülüyor. Yaşlandıkça gri maddede kayıplar yaşanıyor ve eskiden yaptığımız bazı becerileri kaybetmeye başlıyoruz.

Gri maddenin incelmesi beyinde hücre sayısının azalmasına neden olur. Beyin hücrelerimiz etkilenirse de beynin yaptığı tüm fonksiyonlarda eksilme görülür. Genelde de uzun dönemde etkileri ortaya çıkar. Çünkü beyin çok kuvvetli bir yapı… Bir hücrede kayıp yaşanınca diğer hücreler destek olsa da uzun dönemde kalıcı olmuyor. Sonunda da kişilerde hafıza kayıpları meydana geliyor ve bazı şeyleri algılaması zorlaşıyor. Ağrılar daha da artıyor ve nörolojik rahatsızlıklar ön plana çıkıyor. Hatta hastaların ilaçlara verdiği yanıtlar da azalıyor. Yani sonuçları uzun vadede epey korkutucu… Bu nedenle corona virüs geçirdikten sonra en çok dikkat etmemiz gereken nokta beynimiz olmalı. Uzun süreli etkilerini azaltmak için bir an önce nöroloji uzmanlarına başvurulmalı.”