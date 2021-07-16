Genç yetişkinler, Covid-19 nedeniyle ciddi organ hasarıyla karşı karşıya

Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan genç yetişkinlerin hastalığın komplikasyonlarından şikayet etme oranı, 50 yaş üstü kişilerle neredeyse aynı.

Britanya’da 302 hastaneden 73 bin 197 yetişkinle yapılan araştırmada, 19 ile 49 yaşları arasındaki Covid-19 hastalarının yüzde 40’ında böbrek, akciğer ve diğer organlarla ilgili sorunlar geliştiği görüldü.

‘Sadece yaşlılar için tehdit değil’

BBC’nin haberine göre çalışmaya öncülük eden Prof. Calum Semple şunları söyledi: ‘‘Bu, hastalığın sadece yaşlılar ve zayıf kişiler için tehdit oluşturmadığı yönünde bir mesaj. Veriler, Covid-19’un çokça dillendirildiği üzere grip gibi olmadığını gösteriyor. Genç yetişkinlerin hastaneye komplikasyonlardan dolayı yatışlarını görüyoruz. Bunlar ileride daha fazla tedavi gerektirecek ölçüde ciddi komplikasyonlar.”

Yedi üniversite ve Britanya Sağlık ve Sosyal Yardımlaşma Bakanlığı’nın katıldığı çalışmada, tüm yetişkin hastaların yaklaşık yarısı hastanede kaldığı süre boyunca en az bir komplikasyon yaşadı. En yaygın olanı böbrek hasarıydı, bunu akciğer ve kalp hasarı izledi.

En yüksek orana sahip 50 yaş üzeri gruptakilerin yüzde 51’i en az bir sorun bildirdi. Ancak daha genç yaş gruplarda da sorun ‘çok yaygın.’ Çalışmaya katılan hemşireler ve tıp öğrencileri, 30-39 yaşındakilerin yüzde 37’sinde ve 40-49 yaşındakilerin yüzde 44’ünde en az bir komplikasyon tespit etti.

Doktorlar, Covid-19’un nasıl organ hasarına yol açtığına dair kesin bilgilere sahip değil. Ancak bazı durumlarda vücudun bağışıklık sisteminin iltihaba yol açabilecek bir yanıtı tetikleyebileceği, bunun da sağlıklı dokuya zarar verebileceği düşünülüyor.

Salgının başlangıcından bu yana Britanya’da Covid-19 nedeniyle hastaneye kaldırılan 406 bin 687 kişinin yüzde 62’si 65 yaşın üzerindeydi. Ancak yaşlı ve savunmasız nüfusta daha yüksek aşılama oranlarıyla, hastalığa yakalananların ortalama yaşı düştü.

Temmuz ayının ilk haftasında Britanya’da Covid-19 nedeniyle hastaneye başvuran 85 yaş üstü sadece 17 kişi varken, yaşları 25 ile 44 arasında olanlarda bu sayı 478’di.