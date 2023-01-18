Akşam Postası / 18 Ocak 2023

Erdoğan, seçimler için 14 Mayıs’ı işaret etti

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha, aynı gün (14 Mayıs), Altılı Masa diyerek karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, bu kifayetsiz muhterislere ‘Yeter’ diyecektir” dedi.

Akşener’den ‘Gibi’ göndermeli Erdoğan eleştirisi: Belki İspanyolcayı biliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başörtüsü teklifiyle ilgili iktidarın bazı senaryolarına dair duyum aldıklarını belirterek, bunların ‘ahlaksızca’ olduğunu söyledi. Akşener, “Vatandaşlarımızın saf ve temiz duygularını sömürmenize müsaade etmeyeceğim” dedi. İYİ Parti lideri, ‘Gibi’ dizisine atıfla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

HDP’li Ahmet Türk’ten ‘altılı masa’ya mesajlar

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden HDP’li Ahmet Türk, ‘altılı masa’nın ortak aday tercihine ilişkin “Bizim seçmenimizin tercihi yine (CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu’ndan yana olur” dedi.

Kılıçdaroğlu’ndan doğalgaz çıkışı: Fiyatları indirmek için neyi bekliyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek doğalgaz fiyatlarını eleştirerek indirim çağrısında bulundu.

Erdoğan ‘pişman’, Babacan ‘kızgın’: Özür dilemelisin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Üzgünüm, 15 sene yanımda bulundu ama demek ki benden bir şey alamadı” diyerek hedef aldığı DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, AKP’den tasfiye edilen ‘parti kurucuları’na dikkat çekti.

HDP, başörtüsü teklifinin görüşüleceği komisyon toplantısına katılmayacak

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin gündeme alınacağı TBMM Anayasa Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını bildirdi.

AKP’li belediye, çevreye zarar vermekten sabıkalı kişiyi ‘Çevre Koruma’nın başına atadı

AKP’li Adapazarı Belediyesi’nin Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne başkan yardımcısı olarak atadığı Nilgün Akman’ın çevreye verdiği zarardan dolayı ertelenmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

SADAT, topu TV100’e attı: Tanınmak istemişler

SADAT, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV100 yayınındayken reklam yayınlama kararını kanalın önerisi üzerine verdiğini öne sürdü. Şirket, genel olarak reklam verme gerekçesini de ‘kamuoyunda yeterince tanınmama’ olarak açıkladı.

Sinan Ateş cinayetine atanan savcı MHP’lilerle ahbap çıktı

Ülkü Ocakları’nın eski genel başkanı Sinan Ateş’in Ankara’da öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmaya atanan savcı Durdu Özer, MHP’lilerle ahbap çıktı.

Erdoğan, Davutoğlu’nu usülsüzlükle suçladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, eski ‘yol arkadaşları’ Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’a çıkıştı. Erdoğan, Babacan’ı iş bilmezlik, Davutoğlu’nu usulsüzlükle suçladı.

Bakan, EYT için topu Meclis’e attı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT (emeklilikte yaşa takılanlarla) çalışmasının artık Meclis’in iradesinde bulunduğunu söyledi.

Reuters analizi: Türklerin önünde iki seçenek var

Uluslararası haber ajansı Reuters, seçim analizinde Türklerin önünde iki seçenek bulunduğunu yazdı: Ya sıkı devlet denetiminde bir ekonomiyle ilerleme ya da alışılmış liberal ekonomi politikasına sancılı bir dönüş.

Tatil de hayal oldu: Otel ücretlerine zam yüzde 200’lere çıkabilir

Sektör temsilcileri, yerli turistin bu yıl yaz sezonuna yüzde 60-70’ten başlayan zamlarla gireceğini söyledi. İşletmeciler, artan otel maliyetlerinin yansıtılmasıyla bu oranın yüzde 200’e çıkabileceğini belirtiyor.

Suudi Arabistan: Türkiye gibi kırılgan ülkelere yatırıma devam edeceğiz

Suudi Arabistan Maliye Bakanı Muhammed el-Cedan, Türkiye gibi ‘kırılgan’ ülkelere yatırıma devam edeceklerini söyledi.