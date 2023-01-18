HDP, başörtüsü teklifinin görüşüleceği komisyon toplantısına katılmayacak

HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, başörtüsüne anayasal güvence teklifinin gündeme alınacağı TBMM Anayasa Komisyonu toplantısına katılmayacaklarını bildirdi.

HDP, komisyona katılmayacak. (HDP)

AKP, MHP, BBP ve bir bağımsız milletvekilinin destek verdiği belirtilen teklif 336 imzayla Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. LGBTİ+’ları hedef alan ‘aileyi koruma’ maddesi ve laiklik ilkesine aykırı olduğu savunulan ifadeler yer aldığı için çoğu muhalefet partileri teklife sıcak bakmıyor.

Teklifin TBMM’de kabul edilmesi için 400, referanduma götürülmesi içinse en az 360 milletvekilinin onayını alması gerekiyor. Bu teklif muhalefet milletvekillerinden destekleyen çıkmazsa ne yasalaşabilir ne de referanduma götürülebilir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oy kullanamadığı için 334 sandalyesi bulunan ‘cumhur ittifakı’nın anayasa değişikliği teklifini referanduma götürebilmesi için dışarıdan 26 milletvekilinin desteğine ihtiyacı var.

Son olarak CHP, İYİ Parti ve HDP’den randevu isteyen AKP’ye kapılar kapatılmıştı.

Beştaş, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından seçim tarihinin bugün açıklandığını, yarın ise Anayasa Komisyonu’nda başörtüsüne yönelik düzenlemenin görüşüleceğini hatırlatarak “Herhalde Türkiye tarihinde böyle bir durum yoktur. Seçimlere bu kadar kısa süre kala Anayasa değişikliği teklifinin ne amaçladığını sanırım çokça tartışmaya gerek yok” dedi.

İktidarın tek gündeminin ‘seçim manevraları, seçim yatırımları’ olduğunu iddia eden Beştaş, başörtüsüne ilişkin düzenlemenin de bunlardan biri olduğunu ileri sürdü.

Başörtüsü meselesinin bir seçim kampanyasına dönüştürüldüğünü söyleyen Beştaş, “Toplumu kutuplaştırma, kendi desteklerini artırma kampanyasından başka hiçbir şey değil” diye konuştu.

AKP grubunun görüşme talebine olumlu yanıt vermediklerini hatırlatan Beştaş, HDP’ye kapatma davası açtıran ve hazine yardımı üzerine bloke kararı aldıranın ‘cumhur ittifakı’ olduğunu söyledi.

Seçim kampanyasının tarafı olmamaya karar verdiklerini dile getiren HDP Grup Başkanvekili Beştaş, şunları dedi: “Anayasa’yı tanımayanlarla, çiğneyenlerle, rafa kaldıranlarla Anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla Anayasa yapılamaz. Bu nedenle biz, yarın yapılacak Anayasa Komisyonu görüşmelerine HDP olarak katılmama kararı aldık.”

Beştaş, başörtüsüyle, kılık kıyafetle, hak ve özgürlüklerle ilgili bir sorunları bulunmadığını, her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını söyleyerek, “HDP olarak kılık ve kıyafetin kadın bedeni üzerinde sebep olduğu her türlü egemenlik biçiminin de karşısındayız” dedi.