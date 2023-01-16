Başörtüsü teklifi: Erdoğan, en az 26 muhalefet vekilinin desteğinden emin

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ‘başörtüsüne anayasal güvence’ amacıyla getirilen düzenleme Meclis’te 400 oyla kabul edilmezse referanduma götüreceklerini söyledi.

Meclis’te 334 milletvekiline sahip ‘cumhur ittifakı’nın teklifi referanduma götürebilmesi için muhalefetten en az 26 vekilin destek vermesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan anayasa teklifi hakkında konuştu. (AA)

AKP, MHP, BBP ve bir bağımsız milletvekilinin destek verdiği belirtilen teklif 336 imzayla Meclis Başkanlığı’na sunulmuştu. LGBTİ+’ları hedef alan ‘aileyi koruma’ maddesi ve laiklik ilkesine aykırı olduğu savunulan ifadeler yer aldığı için çoğu muhalefet vekili teklife sıcak bakmıyor.

Teklifin TBMM’de kabul edilmesi için 400, referanduma götürülmesi içinse en az 360 milletvekilinin onayını alması gerekiyor. Bu teklif muhalefet milletvekillerinden destekleyen çıkmazsa ne yasalaşabilir ne de referanduma götürülebilir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oy kullanamadığı için 334 sandalyesi bulunan ‘cumhur ittifakı’nın anayasa değişikliği teklifini referanduma götürebilmesi için dışarıdan 26 milletvekilinin desteğine ihtiyacı bulunuyor.

Kapılar kapansa da Erdoğan emin

Son olarak CHP, İYİ Parti ve HDP’den randevu isteyen AKP’ye kapılar kapatılmıştı.

Ama Erdoğan, muhalefet partilerinin kapıları kapatmasına rağmen 360 milletvekili sayısına ulaşacağından emin.

Şule Yüksel Şenler Vakfı Hizmet Binası Açılış Programı’nda konuşan Erdoğan, anayasa teklifi hakkında şunları söyledi: “Anayasa değişikliği teklifi yasalaşınca reform sürecimizin adeta tacı olacaktır. Kimse eski yaraları deşmeye cesaret edemeyecek. Temennimiz bu teklifin 400’ün üzerinden bir oyla kabul edilmesidir. Ancak böyle bir meselede ipe un serilmesini ne kadınlarımız ne milletimiz affedecektir. Beklentimiz gerçekleşmezse bu durumda millete gideceğiz. Kilidi milletimizin iradesi açacak.”