AKP’li yetkili baklayı ağzından çıkardı: Referandum seçim günü yapılabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, seçimlere referandum havasında giderek, ekonomik krizle boğuşan seçmenleri, ‘inanç ve LGBTİ+ karşıtlığı’ üzerinden konsolide etmeye çalışacağına dair değerlendirmelerin arttığı bir dönemde AKP’li bir yetkiliden bu görüşleri teyit eden bir açıklama geldi.

Habertürk yazarı Kübra Par’a konuşan AKP’li üst düzey yetkili, cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği oy pusulalarının yanına bir de Erdoğan’ın amaçladığı referandum pusulasının yer alabileceğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ülkeyi önümüzdeki seçimlere referandum havasında götürmek istediğine dair görüşler, hem siyaset uzmanları hem de parti temsilcileri tarafından dile getiriliyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bu yüzden, kimilerine göre ‘seçim öncesinde bir propaganda aracı olarak kullanılmasının önüne şimdiden geçmek için’ başörtüsü tartışmalarını sonlandırmaya yönelik bir yasal düzenleme çağrısı yapmıştı. Kılıçdaroğlu, bu adımla ‘kazanılmış hakların CHP iktidarında kaybedileceğini’ düşünen başörtülü kadınlara güvence sağlamayı amaçlıyordu.

Kılıçdaroğlu’nun çağrısının ardından CHP’li vekiller, konu hakkında TBMM’ye de üç maddelik, sadece başörtüsünün serbest kullanılması hakkında yasa teklifi getirmiş, AKP’li yetkililer teklif Meclis’e gelmeden desteklemeyeceklerini açıklamıştı.

Ardından Erdoğan, el artırarak anayasa değişikliği önermiş, ardından da ‘aileyi korumak’ iddiasıyla LGBTİ+’ları hedef alan maddelere işaret etmişti. Daha sonraki açıklamalarında Erdoğan, referandum isteğini dile getirmişti. Son karar olarak AKP’liler, din ve vicdan hürriyetini düzenleyen 24’üncü maddesine bir fıkra ekleyerek ‘ailenin kadın ve erkeğin evlenmesinden oluştuğuna’ ilişkin bir esas getirmeyi amaçlıyor.

Referandum şartları

TBMM Genel Kurulu’nda anayasa değişiklik teklifinin doğrudan kabulü için en az 400, referanduma götürülebilmesi içinse 360 oy alması gerekiyor.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop oy kullanamadığı için 334 sandalyesi bulunan ‘cumhur ittifakı’nın anayasa değişikliği teklifini referanduma götürebilmesi için dışarıdan 26 milletvekilinin desteğine ihtiyacı bulunuyor. Teklif 400 kabul oyu alsa dahi cumhurbaşkanı halk oylamasına götürebiliyor.

Üç pusula yan yana

AKP’li bir yetkiliyle bu konuda görüştüğünü anlatan Habertürk yazarı Kübra Par, “Referandum yapmak israf değil mi” diye sordu ve “Haklısınız ama referandum için ayrı bir tarihe gerek yok ki o da seçim günü yapılabilir” yanıtını aldı.

Seçime daha yedi-sekiz ay olduğu hatırlatılan AKP’li “Önemli değil, takvimi ona göre ayarlanabilir” dedi.

‘Çakma Orban’ taktiği

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın başörtüsüne yasal güvenceyle başlayan süreci, LGBTİ+’ları hedef alan bir anayasa değişikliğini referandumuna dönüştürmek istemesine dair görüşlerini geçen hafta Twitter’dan paylaşmıştı.

CHP lideri, otoriter olmakla eleştirilen Viktor Orban’ın başbakan olduğu Macaristan’daki bir uygulamayı örnek göstermişti. Burada kabul edilen ve ‘çocukları koruma yasası’ adı verilen torba yasa kapsamında pedofili niteliği taşıyan suçlara yönelik cezaların ağırlaştırılması amaçlanıyordu. Ama burada da LGBTİ+’larla ilgili ‘tanıtım olarak’ nitelendirilen eylemler de suç kapsamına alınmıştı. Orban bu yasa teklifini referanduma dönüştürmüş ve bunu parlamento seçimleriyle aynı güne denk getirmişti.

Buna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, şu mesajı paylaşmıştı: “Ne oldu, çakma Orban’lık mı yapacaksın Erdoğan? Burası Türkiye, Macaristan değil. Kanun teklifini destekle, ne referandumu… Kaçmazsan bu iş çözülür; erkekler kadınların giyim kuşamını konuşamaz hale gelir. Var mı sende o cesaret?”