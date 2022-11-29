Erdoğan muhalefeti karıştırıp kenara attı: ‘Başörtüsü’ teklifi 66 gündür ortada yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘başörtüsüne anayasal düzenleme’ için Meclis’te AKP grubunu harekete geçirmesinin üzerinden 66 gün geçmesine rağmen herhangi bir adım atılmadı.

Erdoğan bir ay önce de teklifin bir haftaya Meclis’e sunulacağını söylemişti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise 36 gün önceki açıklamasında teklifin hazır olduğunu belirtmişti.

‘Başörtüsü’ tartışmasıyla sık sık muhalefeti hedef alıp buna anayasal bir düzenleme getireceğini öne süren ve partiler arasında tartışma çıkaran Erdoğan, katıldığı büyük çaplı toplantılarda dilinden düşürmediği konuya artık hiç değinmiyor.

Erdoğan ‘başörtüsü’ teklifini unuttu. (AA)

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 3 Ekim’de başörtüsünü gündeme getirerek, “Bu hakkı yasal güvenceye alacağız” demişti.

Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışından bir gün sonra CHP’li vekiller üç maddelik bir kanun teklifi vermişti.

Erdoğan’sa ertesi gün topa girmiş, ‘başörtüsüne yasal güvence’ açıklamasını eleştirdiği Kılıçdaroğlu’na karşı el artırmış, düzenlemeyi anayasa düzeyine taşımaya çağırmıştı. Erdoğan, muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti.

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu’ndan ”Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtı gelmişti.

Erdoğan, sonrasında düzenlemeye aileyi ve LGBTİ+’yı da ekleyeceklerini söylemiş, Kılıçdaroğlu’ndan ‘çakma Orban’ yanıtı gelmiş ve muhalefet kanadında referandum kapısı kapanmıştı.

Partisinin 5 Ekim’deki grup toplantısında konuşan Erdoğan, “Teklifimizi biz Meclis’e getireceğiz” demiş, çalışmaların başladığını duyurmuştu.

Partisinin seçim bildirgesini 28 Ekim’de açıklayan Erdoğan buradaki konuşmasında da bu teklifin bir hafta sonra Meclis’e geleceğini ileri sürmüştü.

24 Ekim’de Adalet Bakanı Bozdağ, Anayasa’nın 24 ve 41’inci maddelere ilişkin değişiklik teklifi hazırladıklarını açıklamıştı.

66 gündür teklif yok

Erdoğan’ın 5 Ekim’den bu yana 66 gün geçmesine rağmen Meclis’e anayasa değişikliği konusunda herhangi bir teklif verilmedi.

Buna karşılık Erdoğan, tartışma başladığından bu yana iç kamuoyuna seslendiği hemen hemen her açıklamada ‘başörtüsüne anayasal güvence’ye değindi. Bunların çoğunda da düzenlemenin Meclis’e sunulacağını ileri sürdü.

Son bir aydaki konuşmalarında konuya hiç girmeyen Erdoğan, İstanbul’da ‘seçim startı’ olarak değerlendirilen ‘Birlik, İrade, Zafer’ programında da es geçti.

Öte yandan Erdoğan, bir ay önceki açıklamasında düzenlemenin bir hafta sonra Meclis’te olacağını söylemişti. Bozdağ’ın teklifin hazır olduğunu söylediği tarihten bu yanaysa toplamda 36 gün geçti.

Muhalefeti birbirine düşürdü

AKP teklifini Meclis Başkanlığı’na sunmadan önce CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kapısını çalmış ve değişiklik hedeflerini anlatmıştı.

Uzun süredir “PKK eşittir HDP” gibi söylemler kullanan AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin lideri Devlet Bahçeli, görüşmenin ‘son derece doğal ve doğru’ olduğunu söylemişti.

Konuyla ilgili partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’se hem HDP’yi hem AKP’yi hedef alarak, şunları kaydetmişti: “İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti’yle aynı masaya oturmaktan, zerre utanmadılar.”

HDP’liler, Akşener’in bu tutumunu eleştirerek, ‘millet ittifakı’nı ‘cumhur ittifakı‘yla bir tutan açıklamalar yapmıştı. Bu tartışmalar büyümüş, ‘millet ittifakı’ ve HDP arasındaki çizgiyi keskinleştirmişti.

Devamında HDP yaptığı açıklamalarla ‘millet ittifakı’na daha mesafeli ifadeler kullanmaya başlamıştı.