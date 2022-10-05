Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’ın çağrısına yanıt: Kurnazlık yoksa hazırız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘başörtüsüne güvence’ tartışmasında ‘anayasa’ için çağrı yaptığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ”Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtı geldi.

Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu’nun ‘başörtüsüne güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamasından sonra AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan’ın ‘hak ve özgürlükler mücadelelerinin tarihine atılmış çok güçlü bir imza’ konuşması yapacağını söylemişti.

Bugünkü grup toplantısında ülkede böyle bir sorunun olmadığını belirten Erdoğan diğer yandan muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ çağrısı yaptı.

Bu çağrının ardından Kılıçdaroğlu’ndan açıklama geldi.

Erdoğan’ın Aleviler hakkındaki sözlerine tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şu mesajları paylaştı:

*Başörtülü kadınların hak ve özgürlüklerine kavuşması için önerdiğimiz bu kanuni zırhı sen destekle Erdoğan; eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa tabii ki Alevi vatandaşlarımız dahil, hak ve özgürlükler konusunda getireceğiniz öneriye her türlü desteği vermeye hazırız.

*Bu kullandığın zehirli dili de artık bırak, çok çirkin bir üslubun var. Türkiye için iyi bir şey yapmaya çalışıyoruz. Senin yasakçı zihniyetine rağmen, özgürlükler getirmeye çalışıyoruz.