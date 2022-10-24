AKP’nin iki madde için teklifi hazır: Bozdağ’a göre CHP’liler de ‘Evet’ diyecek

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Anayasa’nın 24 ve 41’inci maddelere ilişkin değişiklik teklifi hazırladıklarını açıklarken, CHP’nin teklifiyle başlayan başörtü tartışması, AKP’nin anayasada dini özgürlükler ve aileye ilişkin iki maddesinde değişiklik yapılması teklifine dönüşmüş oldu.

Konunun bugünkü kabine toplantısında da gündeme gelmesi bekleniyor.

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Bozdağ, bugün TRT Haber’de şöyle konuştu: “24’üncü maddede değişiklik yapılmasına karar verildi. Ona göre bir düzenleme yapılacak. Bu madde sadece başını örten kadınlarımıza değil başı açık kadınlarımızın da anayasada temel hak ve özgürlükler anlamında da şarta bağlanamayacağı ifade ediliyor. Okuyan kadınları kapsamıyor, kamu işçilerinde ve diğer alanlarda kapsam dışı kalıyor. CHP’nin teklifi sadece bir meslek icra eden kadınları kapsıyor.“

Bozdağ, “İki maddelik bir düzenleme yapılacak. İkincisi de 41’inci madde. Aile, Türk toplumunun temelidir. Türk toplumunun, devletinin güçlü olmasını istiyorsak ailenin güçlü olması gerekir” dedi.

Düzenlemenin referanduma gitmesi durumunda ‘büyük bir kabul’ göreceğini savunan Bozdağ şunları da söyledi: “Referanduma giderse büyük çoğunlukla kabul edilecektir. Bunun referanduma gitmesini ben muhalefetin arzu edeceğini düşünmüyorum. Kim ailenin korunmasına karşı çıkabilir, kim inancı yüzünden haklarından mahrum bırakılmasını adil ve doğru görebilir. Muhalefetin bu milleti hiç tanımadığının göstergesi. Böyle bir konu millete giderse CHP’li seçmenler de evet der.”

24 ve 41’inci maddeler

Anayasanın ‘Din ve Vicdan Hürriyeti’ başlıklı 24’üncü maddesi “Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir” cümlesiyle başlıyor ve ibadet, dini ayin ve törenlerin serbest olmasını öngörüyor.

Anayasanın ‘Ailenin Korunması’ başlıklı 41’inci maddesindeyse şu yazıyor: “Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.”

Maddede başka detay bulunmuyor.

Ne olmuştu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu ay başında, ‘başörtüsüne yasal güvence’ye dair kanun teklifi sunacaklarını açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan böyle bir sorunun bulunmadığını savunarak, muhalefete “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım“ diye seslenmişti.

Bunun üzerine CHP liderinden ”Eğer arkasında yine kurnaz bir ajanda çıkmazsa her türlü desteği vermeye hazırız” yanıtı gelmişti. Erdoğan, sonrasında düzenlemeye aileyi ve LGBTİ+’yı da ekleyeceklerini söylemişti.

Erdoğan söz konusu ‘düzenlemelerle’ ilgili Kılıçdaroğlu’na “Sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim, bunu da yapabiliriz. Parlamentoda çözülmüyorsa millete götürelim, kararı millet versin” demişti.