Erdoğan: Aileyi sapkın akımlardan koruyacak bir anayasa değişikliği hazırladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık” dedi.
AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ temalı ‘vizyon belgesi’ tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
* Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir.
* Bu yeni Anayasayı, ‘Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız.
* Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık.
* (Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği) Önümüzdeki hafta Meclise sunarak, tabii bir hak olan bu konunun ülke gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız.
* Sessiz devrimler sayesinde yıllarca ötekileştirilen tüm kesimler hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabilmektedir.
* Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah Rusya’dan doğal gazın dağıtımını Türk Akım’la Türkiye’den Avrupa’ya yapacağız.
* Yakında Kanal İstanbul’un çalışmalarına başlayacağız ve İstanbul Boğazı’nı çevre tehdidinden kurtaracağız.
* Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını, Türkiye’de siyaseti, üslubuyla, işleyişiyle, sonuçlarıyla değiştirecek yeni dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz.