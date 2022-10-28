Erdoğan: Aileyi sapkın akımlardan koruyacak bir anayasa değişikliği hazırladık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık” dedi.

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AKP’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ temalı ‘vizyon belgesi’ tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Her şeyiyle milli iradenin ürünü yeni bir Anayasayı ülkemize kazandırmak, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun ilk hedeflerinden biridir.

* Bu yeni Anayasayı, ‘Türkiye Yüzyılı’na yakışacak şekilde hazırlayarak, Meclisimizin takdiri ve milletimizin onayıyla hayata geçirmekte kararlıyız.

* Aile kurumumuzu sapkın akımların tehdidinden koruyacak bir anayasa değişikliği teklifi hazırladık.

* (Başörtüsüne ilişkin anayasa değişikliği) Önümüzdeki hafta Meclise sunarak, tabii bir hak olan bu konunun ülke gündeminden tamamen çıkmasını sağlayacağız.

* Sessiz devrimler sayesinde yıllarca ötekileştirilen tüm kesimler hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabilmektedir.

* Rusya ile yaptığımız görüşmeler neticesinde inşallah Rusya’dan doğal gazın dağıtımını Türk Akım’la Türkiye’den Avrupa’ya yapacağız.

* Yakında Kanal İstanbul’un çalışmalarına başlayacağız ve İstanbul Boğazı’nı çevre tehdidinden kurtaracağız.

* Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını, Türkiye’de siyaseti, üslubuyla, işleyişiyle, sonuçlarıyla değiştirecek yeni dönemin de miladı haline getirmek istiyoruz.