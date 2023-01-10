Başörtüsü teklifinde altılı masanın yol haritası netleşti

ALTAN SANCAR

AKP ve MHP tarafından hazırlanan başörtüsü ile ilgili kanun teklifine dair altılı masanın yol haritası netleşmeye başladı. AKP ve MHP’nin teklifine karşı kendi önerilerini hazırlayan masa, teklifin görüşmelerinde bu önerilerini gündeme getirecek.

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CHP, İYİ Parti, Demokrat Parti, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin oluşturduğu altılı masanın başörtüsüne güvence ve ailenin korunması için hazırlanan anayasa teklifine dair izleyeceği yol netleşmeye başladı.

AKP ve MHP’nin teklifinin Meclis’e sunulmasının hemen ertesinde çalışmalarını başlatan İYİ Parti’nin gündeme getireceği öneri metni son şeklini aldı.

İYİ Parti ve CHP’den çalışma

İYİ Parti’nin hukukçu kurmaylarının hazırladığı teklifin son hali partinin genel başkanı Meral Akşener’e sunuldu. Meclis’teki Anayasa Komisyonu görüşmelerinde gündeme gelecek olan teklif metni aynı zamanda altılı masa üyeleriyle de paylaşıldı.

Öte yandan, CHP’nin hukukçu kurmaylarının hazırladığı rapor da bir süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun masasında bulunuyor. Bu raporda da teklif metnindeki çekinceler yer alırken, ortak nokta arayışı için önerilere yer verildi.

Altılı masa 200’ü bulmuyor

CHP ve İYİ Parti’nin hazırladığı raporlar geçen hafta düzenlenen altılı masa toplantısında da gündeme geldi. Altılı masanın Meclis’te bulunan temsilcilerinin toplam sayısının 200’ü bulmaması nedeniyle ortaya çıkacak metnin anayasa teklifi olarak Meclis Başkanlığı’na sunulması beklenmiyor. Zira bu aşamada HDP’nin desteği gerekirken HDP’liler bu konuda kendileriyle bir temas kurulmadığını belirtti. İYİ Parti’nin de HDP’yle bu konuda temas kurulmasını istemediği biliniyor. Bu nedenle teklifin gündeme gelmesi için komisyon görüşmeleri beklenecek.

İki maddede değişiklik istenecek

AKP ve MHP’nin hazırladığı teklif metninde yer alan her madde için ayrı değişikliklerin yer aldığı metin Anayasa Komisyonu görüşmelerinde değişiklik önergesi olarak verilecek. Hazırlanacak teklifte hem başörtüsü hem de ‘ailenin korunması’ gerekçesiyle sunulan maddenin değiştirilmesi istenecek.

Teklif sahipleri muhalefet desteği olmadan teklifi komisyondan geçirecek çoğunluğa sahip olsa da Meclis’ten geçirilmesi için muhalefetin desteğine ihtiyaç duyuluyor. AKP ve MHP’nin bu önergeleri kabul etmesi halinde teklifin Meclis’ten geçmesinin önü açılacak.

Diken’e bilgi veren AKP’li kaynaklarsa muhalefetin teklifinin içeriğine dair bilgi sahibi olmadıklarını ancak komisyon görüşmelerinde uzlaşı arayışına açık olduklarını belirtti.

Altılı masanın ortak metninin son olarak liderler arasındaki toplantıda ele alınması ve teklifin görüşmelerinin başlamasıyla birlikte sunulması bekleniyor. Görüşmelerin erkene alınması durumundaysa toplantı beklenmeden kurmaylar üzerinden kurulacak iletişim ve liderlerin ikili görüşmeleriyle son şeklin verilmesi hedefleniyor.