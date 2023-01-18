SADAT, topu TV100’e attı: Tanınmak istemişler

SADAT, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu TV100 yayınındayken reklam yayınlama kararını kanalın önerisi üzerine verdiğini öne sürdü. Şirket, genel olarak reklam verme gerekçesini de ‘kamuoyunda yeterince tanınmama’ olarak açıkladı.

Cüneyt Özdemir, Melih Tanrıverdi. (YouTube)

Cüneyt Özdemir’in YouTube pargrmına katılan SADAT CEO’su Melih Tanrıverdi, şunları söyledi:

“Reklam önce ‘Az Önce Konuştum’ isimli programa verilmişti. Daha sonra kanal Kılıçdaroğlu çıkacağı zaman bizi aradı, ‘O programa da reklam vermek ister misiniz’ dedi. ‘İsteriz‘ dedik. Biz reklam portföylerine girdiğimiz için herhalde reklam oldukça bizi arıyorlar. Daha önce de birkaç program için haber verdiler. Bizim hedef kitlemiz değil diye o programlar… Dolayısıyla madem ki kanal bunu uygun görüyor, biz de uygun bulduk.”

Kamuoyu yeterince tanımıyormuş

Tanrıverdi, Özdemir’in “Reklam verirken amacınız neydi? Hedef kitleniz yurt dışındaki çeşitli askeri birimler anladığım kadarıyla…Neden Kılıçdaroğlu’nun programında böyle reklam yayınlama ihtiyacı duydunuz” sorusuna da ‘pazarlarının genişlediği’ne işaret ederek yanıt verdi.

SADT CEO’su şöyle konuştu: “Türkiye kamuoyu bizi yeterince tanımıyor. Kendimizi Türkiye kamuoyuna tanıtmak istiyoruz. Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022 tarihinde 70 milletvekili toplayarak bahçe kapımıza gelip sokakta bir nümayiş (gösteri) gerçekleştirdi. Bizim terörist yetiştirdiğimizi, paramiliter bir yapılanma anlayışında olduğumuzu, seçimlere müdahale edeceğimize dair çok ciddi duyumlar aldıklarını söylediler. Bu açıklamalardan sonra sokaktaki insanlar bile bizi duymuş oldu ama yanlış tanıdılar. Bizim bununla ilgili çeşitli televizyon kanallarına çıkarak kendimizi ifade ettik…”

Çelişkili ifadeler

Özdemir’in “Siz az önce ‘Kanaldan aradılar’ dediniz ama Twitter’dan ‘CHP’den bir hanım kardeşimiz bilgi verdi’ diye yazdınız. Hangisi doğru” sorusuna karşılık Tanrıverdi şunları söyledi: “İkisi de doğru… Kılıçdaroğlu’nun programa çıkacağını öğrenmiştik ama o kanala reklam verip vermeyeceğimizi bilmiyorduk.”

‘Bunlara devam edeceğiz’

Tanrıverdi Kılıçdaroğlu’nun bu çıkışlarını sürdürmesi halinde buna benzer ‘tepkilerin’ süreceğini söyledi: “Önümüzdeki dönemde eğer sayın Kılıçdaroğlu bizimle ilgili bu şekilde davranmaya devam ederse yine böyle çok güzel, reklam tadında tepkiler göstermeyi düşünürüm. Çok yerinde bir şey oldu diye düşünüyorum.”

Ne olmuştu?

SADAT’ın ismi son olarak Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

14 Ocak’ta TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program banttan yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklamı en az beş kez yayına gelirken programın sunucusu Dündar, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

Ertesi sabah Twitter adresinden mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, şunları söylemişti: “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!”

Çakıcı’nın dostu

SADAT’ın reklamını veren TV100’ün patronu Necat Gülseven’in organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘dostu’ olduğu ortaya çıkmıştı.

12 Kasım 2020’de Çakıcı’nın Twitter adresinden paylaşılan fotoğrafta şu ifadeler yer almıştı: “Alaattin Çakıcı Four Seasons otelde dostlarıyla akşam yemeğinde birlikteler. Necat Gülseren, Cihan Çakıcı, Tevfik Karaaslan, Veysi Nazlıcan.”

Çakıcı’nın sağında oturan Necat Gülseven’in soyismi burada ‘Gülseren’ olarak yazılmış.