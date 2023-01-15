‘SADAT’ reklamı veren TV100’ün patronu Alaatin Çakıcı’nın ‘dostu’ çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayındayken, daha önce kapısında açıklama yaptığı ve ‘seçim güvenliğini tehdit etmekle’ suçladığı SADAT’ın reklamını veren TV100’ün patronu Necat Gülseven’in organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘dostu’ olduğu ortaya çıktı.

Necat Gülseven, Alaattin Çakıcı’nın sağında oturuyor. (Twitter)

SADAT’ın ismi son aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program dün akşam bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklamı en az beş kez yayına gelirken, programın sunucusu Dündar, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

Bu sabah Twitter adresinden konu hakkında mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, sert sözler söylemişti: “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!”

Tartışmalar devam ederken gözler TV100’e döndü.

Patron Çakıcı’nın ‘dostuymuş’

Sosyal medya taramasında, TV100’ün patronu Necat Gülseven’in, Alattin Çakıcı’yla yemekte olduğu bir fotoğraf çıktı. Fotoğrafa düşülen notta, yemektekilerin Çakıcı’nın dostu olduğu belirtiliyordu.

12 Kasım 2020’de Çakıcı’nın Twitter adresinden paylaşılan fotoğrafta şu ifadeler yer aldı: “Alaattin Çakıcı Four Seasons otelde dostlarıyla akşam yemeğinde birlikteler. Necat Gülseren, Cihan Çakıcı, Tevfik Karaaslan, Veysi Nazlıcan.”

Çakıcı’nın sağında oturan Necat Gülseven’in soyismi burada ‘Gülseren’ olarak yazılmış.