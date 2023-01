Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’a: Şerefsizler, çakallar, siz mi beni korkutacaksınız?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında SADAT reklamına yer verilmesine sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, “’SADAT reklamında verilen mesaj net, ‘Sizin için geleceğiz’ diyorlar. Bu paramiliter artıklar, çok daha büyük resmin parçası. Çalınan 418 milyar dolar söz konusu” dedi.

Fotoğraf: CHP

Meclis’teki CHP grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, ‘beşli çete’ ve SADAT’a ilişkin mesajlar verdi.

CHP lideri şunları kaydetti:

*Silahlı insanların olduğu reklamla güya beni tehdit ediyorlar. Resimdeki mesaj net. ‘Sizin için geleceğiz’ diyorlar. Benim için geleceklermiş. Bu paramiliter artıklar daha büyük bir resmin parçası.

*Her şeyin temelinde para var. Elde ettikleri para halkımızdan elde ettikleri para. Bir de beşli çete var. Kuruşu kuruşuna uzman arkadaşlara hesaplattım. Devlet hazinesinden 418 milyar dolar para çalınmış. Bu parayı alacağız.

*Be gafiller, müptezeller, şerefsizler, çakallar… Siz mi beni korkutacaksınız?

*Önce benimle konuşup anlaşmak istediler, kapıyı yüzlerine kapattım. Bir sonraki aşamaya geçtiler. Bu işin içinde bazı medya organlarını da soktular. Bunların hapislerden çıkan mafya artıkları var. Satın alınan araştırmacıları, medya ünlüleri, gazetecileri var. Muhalefetten görünüp bunların değirmenine su taşıyan insanlar da var. Anlamadıkları bir şey var: Bay Kemal yolundan asla ve asla dönmez!

*Silah ve suikast tehditleri aşamasına geldiler… Akıllarınca son uyarılarını yapıyorlar. Uzun süredir bu tehditler var. Bu mafyaya, bu paramiliter yapılara seslenmek istiyorum: Be şerefsizler, be müptezeller, be çakallar siz mi beni korkutacaksınız! Sizin önünüzde diz çöküp yaşamaktansa ayakta ölmeyi tercih ederim!

*Allah nasip eder de yaşarsak, hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kâbus olmaya devam edeceğim. Trolleriniz beni yolumdan çeviremez. Eğer bana bir şey olursa, halkıma emanetimdir o 418 milyar doları siz tahsil edeceksiniz! Gençlerimizin parasıdır o para. Her kuruşunu tahsil edeceksiniz. Benim size vasiyetimdir bu! 418 milyar doları bunlardan alacaksınız!”

Ne olmuştu?

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program cumartesi akşamı bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklamı en az beş kez yayına gelirken, programın sunucusu Dündar, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

Buna karşı Twitter’dan mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, sert sözler söylemişti: “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!”

Ardından TV100 suçu reklam departmanına atmış, kanalın açıklamasında bu ‘hata’nın reklam departmanındakilerin ‘siyaset bilgisizliğinden’ kaynaklandığı savunulmuştu.

SADAT’ın yöneticisi Melih Tanrıverdi’yse TV100’deki reklamın planlı bir şekilde verildiğini anlatmıştı.