SADAT ve TV100’den çelişen açıklamalar: Hedef Kılıçdaroğlu yayınıydı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından seçim güvenliğini tehdit etmekle suçlanan Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) CEO’su Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu TV100 yayınındayken verilen reklamı savundu, “Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Değil mi Kılıçdaroğlu” dedi.

Tanrıverdi’nin açıklaması TV100 yönetimininkiyle çelişti.

SADAT yöneticisi TV100’deki reklamı savundu. (TV100)

Seçim güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle sık sık tepkilerin odağına oturan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kapısına giderek açıklamalar yaptığı SADAT’ın yöneticisi Tanrıverdi, TV100’deki reklamın planlı bir şekilde verildiğini anlattı.

Kılıçdaroğlu’nun yayına çıkacağı tarihin bir CHP’li tarafından kendilerine verildiğini iddia eden Tanrıverdi, paylaştığı mesajlarda Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı.

Tanrıverdi Twitter’dan şu mesajları paylaştı:

*2022 yılına dönük PR incelemesi yaptığımızda SADAT ile Kılıçdaroğlu birlikteliğinin en iyi reytingi yaptığını gördük.

*Reklam departmanımız 1.500 TL’lik bir reklam vererek bu reytingi güzel bir PR çalışmasına döndürmüş. Tebrik ederim. Aslında ben Halk TV veya Tele 1’e istemiştim fakat Kılıçdaroğlu onların reytingi düşük kaldığı için TV 100’ü tercih etmiş.

*Ama sıkıntı yok, söz o kanallara da çıkarsa onlara da reklam veririz. Hem de 750 liralık (reyting / izlenme oranı meselesi).

*Etkili reklam için Halk TV veya Tele 1 planlıyorduk. Hafta ortası CHP’den bir hanım kardeşimiz Kılıçdaroğlu’nun Dündar’la yapacağı programın cumartesi yayınlanacağı bilgisini verince kanal planlamamızı değiştirmek zorunda kaldık. Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor… Değil mi Kılıçdaroğlu.

Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor…



Değil mi @kilicdarogluk — Melih Tanrıverdi 🇹🇷🇵🇸 (@AKM_Tanriverdi) January 15, 2023

TV100’le çelişti

Tanrıverdi’nin açıklaması TV100’ün açıklamasıyla da çelişiyor. Tanrıverdi, söz konusu olayın planladığını söylerken TV100, zamanlamanın reklam departmanının ‘siyaset bilgisizliğinden’ kaynaklandığını iddia etmişti: “SADAT geçtiğimiz ay bizim de içinde bulunduğumuz bazı kanallara 8 saniye uzunluğunda sınırlı sayıda alt bant reklam yollamış idi. Böylesine politik göndermeleri ve entrikal incelikleri bilmeyen reklam servisimiz Sadat reklamını zaman zaman programların içerisine koyarak görevini yapıyordu.“

Ne olmuştu?

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program dün akşam bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklamı en az beş kez yayına gelirken, programın sunucusu Dündar, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

Bu sabah Twitter adresinden konu hakkında mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, sert sözler söylemişti: “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!”

Çakıcı’nın dostu

SADAT’ın reklamını veren TV100’ün patronu Necat Gülseven’in organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘dostu’ olduğu ortaya çıkmıştı.

12 Kasım 2020’de Çakıcı’nın Twitter adresinden paylaşılan fotoğrafta şu ifadeler yer almıştı: “Alaattin Çakıcı Four Seasons otelde dostlarıyla akşam yemeğinde birlikteler. Necat Gülseren, Cihan Çakıcı, Tevfik Karaaslan, Veysi Nazlıcan.”

Çakıcı’nın sağında oturan Necat Gülseven’in soyismi burada ‘Gülseren’ olarak yazılmış.

Kılıçdaroğlu yayındayken art arda SADAT reklamı geçen TV100 yönetimi suçu reklam departmanına atmış, kanalın açıklamasında bu ‘hata’nın reklam departmanındakilerin ‘siyaset bilgisizliğinden’ kaynaklandığı savunulmuştu.