Kılıçdaroğlu: Liderler cumhurbaşkanı adayı konusunda acele etmiyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘altılı masa’daki liderlerin cumhurbaşkanı adayını belirleme konusunda acele etmediğini söyledi.

Görsel: Twitter

TV100 bant yayınında Uğur Dündar’ın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Altı liderin olduğu masada, cumhurbaşkanı adayının nitelikleri konusunda daha önce bir görüş birliğine vardık. Bunu bir bildiriyle kamuoyuna duyurduk. Ama son toplantıda cumhurbaşkanlığı adaylığı konuşulmadı. Herhangi bir tartışma da olmadı. Bu konuda liderler acele de etmiyorlar. Önce üzerinde görüş birliğinin sağlandığı bir metin olması lazım, yani bir hükümet programı olması lazım.

* Bu yol haritası üzerinde yaklaşık üç-dört aydır her parti ayrı ayrı kendi içinde ayrıca birer genel başkan yardımcısı ve başkanlığında da onlar da altı kişi toplanıyorlar, son şeklini veriyorlar. Üzerinde uzlaşma olmayan metinler genel başkanlara sunuluyor.

* O konuda da görüş birliği en son toplantıda sağlandı. Büyük bir olasılıkla yol haritası ve hükümet programı çıkıp, neyi nasıl yapacağımız hangi amaçları güttüğümüz, hangi zaman diliminde neye odaklanacağımız konusunda yol haritası çıkarsa sıra cumhurbaşkanlığı adayının belirlenmesine gelecek.

Kılıçdaroğlu konuşurken ekrana alt bantta daha önce kapısına da gittiği, SADAT’ın reklamı verildi. Diken’e konuşan TV100 çalışanları SADAT’ın kanala üç aydır reklam verdiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun katıldığı canlı yayında SADAT reklamı.



CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu canlı yayındayken, alt bantta daha önce kapısına da gittiği, SADAT'ın reklamı belirdi. pic.twitter.com/CKAUGCm8kH — Altan Sancar (@altansancarr) January 14, 2023

* Bir kişi demokratik yollarla bir yere gelmiş. Halk kendisini istemediğinde demokratik yollarla gönder. Demokrasilerde önemli olan gelindiği gibi gitmektir. Gelenler koltuğa yapışıp kaldığında demokrasi çalıştırmak giderek zorlaşıyor. Yargıyı koltuğunu korumak için kullanıyor. Erdoğan mal varlıklarını korumakla yükümlü hissediyor kendini. Bu nedenle Ekrem Bey’e saldırıyor bana da saldırıyor.

* Ekrem Bey’e niye saldırıyorsunuz? İş yapıyor Ekrem Bey. Kimse cehennemin kapıları aralamasın dedim. Umarım bunlar olmaz. Ekrem Bey’e bu cezalar yazılmaz. Yargı hukukun üstünlüğüne göre karar verir. Eğer bu beklenti olmazsa gereğini yapacağız. Şimdi açıklamayı doğru bilmiyorum ama gereğini yapacağız.

* Onun için çalışmalar yapılıyor tabii. İlk 100 günde ne yapacağız, ilk altı ayda ne yapacağız veya 400 günde ne yapacağız önceliklerimiz neler olacak bunlar belirlenecek. Daha önce 6 lider olarak iktidara geldiğimizde önce Türkiye’nin rakamlarını bilmemiz lazım. Yani gerçeklerle altılı liderlerin karşılaşması lazım. Çünkü bugün gerçekler büyük ölçüde kamuoyundan gizleniyor. Onun için durum ve hasar tespit komisyonu kurulmasına karar verdik. Süratli bir şekilde. Bunlar bürokraside saygınlığı olan insanlar olacak. Hazineden olacak, Merkez Bankasından, Eski Planlamadan, değerli bürokratlar var şu anda kamuda çalışıyorlar. Bunlardan bir grup oluşturulacak.

* 20-25 kişilik, 10-15 kişilik bir grup. Bunu o zaman içinde karar vereceğiz. Türkiye’nin yükümlülükleri nelerdir bilmiyoruz, sorumlulukları nelerdir bilmiyoruz. Kayıt dışı paralar nedir rakamlar bilmiyoruz. Merkez Bankası’nın mali dengeleri konusunda yeterli bilgimiz yok. Türkiye Varlık Fonu’na karlı şirketler kondu, hepsi orada. Bunların hepsi zarar ediyor. Ne gerekçeyle zarar ediyor. Merkez Bankası görevini hangi koşullarda yerine getirmedi ve bunun yarattığı sonuçlar ne oldu. Bunların hepsi hasar tespit komisyonu tarafından öncelikle tespit edilecek ve liderlerin önüne konulacak.

* Yani ülkenin yükümlülükleri şu. Örneğin Kamu özel iş birliği nedir yükümlülüğümüz. Rakamlar var söylenmiyor. Bütçenin arasına gizleniyor. Bazı rakamlar hiç dillendirilmiyor. Biz bilmiyorsak zaten bürokrasi de hiçbir şekilde bilmiyor. Belli dar bir grup biliyor ve bu kamuoyundan gizleniyor. Bu rakamlar ortaya çıkacak, veriler ortaya çıkacak. Doğal olarak şeffaf bir yönetim anlayışıyla bunu kamuoyuyla paylaşacağız.

* Var olan sorunu nasıl çözeceğimizi ve önceliklerimizin neler olacağını da kamuoyuyla paylaşacağız. Devletin şeffaf olması lazım. Sonuçta iktidar sahipleri halktan topladıkları vergileri kullanıyorlar. Vatandaştan vergi topluyorsunuz, vatandaşın çıkarını korumak için, refah düzeyini yükseltmek için. Ama siz bu paraları alıp da birilerine ifade edeyim beşli çetelere bu paraları veriyorsanız buna bir yerde dur dememiz lazım. Bu milleti artık soydunuz, artık bu millet pazara çıkamaz hale geldi.

* Dolayısıyla varsa böyle olumsuz bir tabloları halkın önüne koyacağız hukuk içinde bir intikam duygusuyla, öç alma duygusuyla değil. Hukuk içinde devletin vatandaşın çıkarlarını koruyan politikalar oluşturacağız. Ama dediğim gibi, politikada bize yön verecek olan ana eksen şu anda durum ve hasar tespit komisyonunun bize vereceği rapor.