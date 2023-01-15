Kılıçdaroğlu’ndan SADAT’a reklam çıkışı: Kimi tehdit ediyorsunuz, aklınızı alırım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TV100’de çıktığı ‘Haftanın Panoraması’ programında en az beş kez Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) reklamı verilmesine sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan SADAT çıkışı. (CHP)

SADAT’ın ismi son aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

Dündar: Bir kez oldu

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program dün akşam bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklam en az beş kez yayına gelirken, programın sunucusu Dündar, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

‘Aklınızı alırım’

Bu sabah Twitter adresinden konu hakkında mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, sert sözler söyledi: “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!”