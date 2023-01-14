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Yaramazlara biraz batar!

Uğur Dündar, beş kez çıkan SADAT reklamını yönetimin kaldırdığını savundu

TV100’de ‘Haftanın Panoraması’ programında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk eden gazeteci Uğur Dündar, yayın sırasında verilen Uluslararası Savunma Danışmanlık A.Ş. (SADAT) reklamının bir kez gösterildiğini ve yönetimin müdahalesiyle kaldırıldığını söyledi. Reklam yayında en az beş kere gösterildi.

Görsel: Youtube

SADAT’ın ismi son aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.


TV100’den Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program bu akşam bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT’a aitti.

Durumun fark edilmesi sosyal medyada tepki çekti, kullanıcılar açıklama talep etti.

Dündar, programın yayını bittikten sonra Twitter’dan şunları yazdı: “Programın içine alınan reklâmlar konusunda hiçbir bilgim, ilgim yok. Reklâm bölümü bir aydır kullanılan Sadat reklamını, yaklaşık üç saati bulan bizim programın yayınında sadece sekiz saniye kullanmış. Televizyon yönetiminin müdahalesiyle kaldırılmış. Ve tekrar ekrana getirilmemiş.”

Dündar, sadece sekiz saniye gösterildiğini savunsa da reklam yayında en az beş kere gösterildi.

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Akşam Postası / 14 Ocak 2023

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