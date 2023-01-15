TV100’ün savunması: SADAT ‘hatası’ siyaset bilgisizliğindenmiş

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yayındayken art arda SADAT reklamı geçen TV100 yönetimi suçu reklam departmanına attı.

Kanalın açıklamasında bu ‘hata’nın reklam departmanındakilerin ‘siyaset bilgisizliğinden’ kaynaklandığı savunuldu.

Fotoğraf: TV100

TV100 Genel Yayın Yönetmeni Alican Değer’in imzasıyla yayımlanan açıklamada, kanalın bu olayın ardından ‘linç’ edildiği savunuldu.

‘Kabul edilemez’

Söz konusu reklamın bir ay önce geldiği de kaydedilen açıklamanın ilgili bölümü şöyle:

“Bir alt bant yüzünden bir anda sosyal medyada bir linç hareketi başladı. Üstelik bu konuda hiç bir dahli bulunmayan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar hedef alınarak. 8 saniyelik alt bant reklamından yola çıkılarak varılmak istenen noktalar bizleri hayrete düşürdü. İşin aslı ise şöyleydi:

Sadat geçtiğimiz ay bizim de içinde bulunduğumuz bazı kanallara 8 saniye uzunluğunda sınırlı sayıda alt bant reklam yollamış idi. Böylesine politik göndermeleri ve entrikal incelikleri bilmeyen reklam servisimiz Sadat reklamını zaman zaman programların içerisine koyarak görevini yapıyordu.

Nitekim Sayın Uğur Dündar’ın Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı programda 100’ü aşkın alt bant reklamın içine bu reklamı da yerleştirmiş. Yayın yönetim durumu farkettiği an müdahalede bulundu. Reklam kaldırıldı. Program tekrarında da yer verilmedi. Ancak bu arada kıyamet koptu. Ne darbeciliğimiz kaldı, ne silahlı mesaj verdiğimiz.

Evet yasadışı olmasa bile bu politik anlamda bir hatadır. Ancak reklam servisimizin siyasi bilgi eksikliği yüzünden Sayın Uğur Dündar’ın, hele hele de Sayın Kılıçdaroğlu’nun hedef alınması kabul edilemez.“

Ne olmuştu?

SADAT’ın ismi son aylarda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şirketin İstanbul’daki merkezine ‘çat kapı’ ziyaretiyle gündeme gelmişti. Kılıçdaroğlu, SADAT’ı ‘paramiliter kuruluş‘ olarak tanımlamış, ‘seçim güvenliğini sarsacak bir durumdan’ SADAT ve cumhurbaşkanlığını sorumlu tutmuştu.

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program dün akşam bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklamı en az beş kez yayına gelirken, programın sunucusu Dündar, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

Bu sabah Twitter adresinden konu hakkında mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, sert sözler söylemişti: “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!”

Çakıcı’nın dostu

SADAT’ın reklamını veren TV100’ün patronu Necat Gülseven’in organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘dostu’ olduğu ortaya çıkmıştı.

12 Kasım 2020’de Çakıcı’nın Twitter adresinden paylaşılan fotoğrafta şu ifadeler yer almıştı: “Alaattin Çakıcı Four Seasons otelde dostlarıyla akşam yemeğinde birlikteler. Necat Gülseren, Cihan Çakıcı, Tevfik Karaaslan, Veysi Nazlıcan.”

Çakıcı’nın sağında oturan Necat Gülseven’in soyismi burada ‘Gülseren’ olarak yazılmış.