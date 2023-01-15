TV100 bu kez de ‘mağdura yattı’, çalışanları kovdu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yayınında SADAT reklamı yayınlayan TV100 yönetimi, ilk açıklamasında bunun ‘reklam departmanının siyaset bilgisizliği nedeniyle’ yaşandığını belirtmişti. İkinci bir açıklama yayımlana gereği duyan yönetim, bu kez de olayda ‘mağdur’ olduklarını ileri sürdü.

TV100’de reklam genel müdürü ve yayın sorumlusu işten çıkarıldı.

TV100 yeni açıklamasında ‘mağdura’ yattı. (TV100)

TV100’den gazeteci Uğur Dündar’ın Kemal Kılıçdaroğlu’nu konuk ettiği program dün akşam bant kaydından yayınlandı. Programda sık sık çeşitli reklamlar gözükürken bunlardan biri de SADAT reklamıydı.

SADAT reklamı en az beş kez yayına gelirken, programın sunucusu Dündar, bunun ‘sadece bir kez’ olduğunu savunmuştu.

Bu sabah Twitter adresinden konu hakkında mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu, sert sözler söylemişti: “O az kalmış aklınızı alırım sizin, paramiliter artıkları, siz kimi tehdit ediyorsunuz!”

SADAT’ın reklamını veren TV100’ün patronu Necat Gülseven’in organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı’nın ‘dostu’ olduğu ortaya çıkmıştı.

Ardından TV100 yaptığı açıklamada suçu reklam departmanına atmış, kanalın açıklamasında bu ‘hata’nın reklam departmanındakilerin ‘siyaset bilgisizliğinden’ kaynaklandığı savunulmuştu.

SADAT CEO’su öyle demiyor

Kılıçdaroğlu tarafından seçim güvenliğini tehdit etmekle suçlanan Uluslararası Savunma Danışmanlık Şirketi’nin (SADAT) CEO’su Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu TV100 yayınındayken verilen reklamı savunmuş, bunun planlı yapıldığını belirterek, “Bazen evdeki hesap çarşıya uymuyor. Değil mi Kılıçdaroğlu” demişti.

Tanrıverdi’nin açıklaması TV100 yönetimininkiyle çelişmişti.

TV100’den yeni açıklama

TV100 yönetimi yeni bir açıklama yayımlayarak ‘mağdur’ olduklarını iler sürdü.

TV100’ün açıklaması şöyle:

*Kanalımız Tv100’de Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yayını sırasında dikkatsizlik ve özensizlik sonucu yayına giren 8 saniyelik SADAT reklamı nedeniyle siyasi bir fırtına koparılmak istenmektedir.

*Kanalımız Tv100, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Sayın Uğur Dündar ile birlikte bu olayın mağdurları arasındadır. SADAT yetkililerinin “Gol” diye attıkları ahlaka sığmayan Tweet’den yola çıkarak bir operasyona hedef olduğumuz ortaya çıkmıştır.

*Bu nedenle reklam genel müdürü ve yayın sorumlusunun çıkışı verilmiştir. Böylesi bir olayın tekrar etmemesi için de bütün önlemler alınmıştır. Üzgünüz.