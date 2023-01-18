Bakan, EYT için topu Meclis’e attı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT (emeklilikte yaşa takılanlarla) çalışmasının artık Meclis’in iradesinde bulunduğunu söyledi.

Bakan Vedat Bilgin, EYT düzenlemesinde topu Meclis’e attı. (Diken/AA)

Bilgin, AKP TBMM Grup Toplantısı’nda gazetecilerin EYT’yle ilgili düzenlemenin Meclis’e ne zaman geleceğine ilişkin sorusuna, “Bizim gruptaki arkadaşlarımız, milletvekillerimiz konuyu tartışıyorlar, inceliyorlar. Onlar değerlendirip komisyona gönderecekler” karşılığını verdi.

EYT düzenlemesiyle ilgili bakanlıkla alakalı bir durumun kalıp kalmadığını sorusunu Bilgin, “Yok. Meclis’te” diye yanıtladı.

Bilgin, düzenlemenin Meclis’e ne zaman sunulacağına yönelik soru üzerine “Meclis’in iradesinde. Bizden top çıktı” diye konuşu.

Bakan, bundan sonraki aşamayı takip etmediklerini, konunun grupta değerlendirildiğini kaydederek, “Mart ayında artık neticelenir diye düşünüyorum” dedi.

Kıdem tazminatıyla ilgili sorunun da çözüldüğünü belirten Bilgin, “Dolayısıyla sorun yok” dedi.

EYT için ‘zaman’ muamması

EYT ile ilgili ilk olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlemenin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti.

Düzenleme hala ortaya çıkmayınca AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dört gün önceki açıklamasında şöyle demişti: “EYT bize geldikten sonra Meclis’te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi.”

Bu açıklamadan sonra EYT’liler için ilk aylıkların marta kaldığına dair kanaat oluşmuştu.

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT’yle ilgili düzenlemenin ‘muhtemelen’ önümüzdeki hafta Meclis’e sunulacağını ve böylelikle EYT’lilerin ilk maaşını martta alacağını dile getirmişti.

15 Ocak’ta yürürlüğe sokulması beklenen EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) hakkındaki düzenlemenin hala Meclis’e sunulamaması ‘uzman personel eksikliği’ne bağlanmıştı.