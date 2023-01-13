Bedelli 105 bin; kıdem tazminatı tavanı 20 bin lira

Temmuza kadar bedelli askerlik yapmak isteyenler yaklaşık 105 bin lira ödeyecek. Aynı dönemde kıdem tazminatı tavanı da yaklaşık 20 bin lira.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı ocak-haziran dönemi için kıdem tazminatı tavanı ve kullanılacak katsayıları belirledi. Buna göre, söz konusu dönemde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 154’üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlarla ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayı da güncellendi. Böylece ocak-haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 104 bin 84 lira 16 kuruş oldu.