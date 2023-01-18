HDP’li Ahmet Türk’ten ‘altılı masa’ya mesajlar

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden HDP’li Ahmet Türk, ‘altılı masa’nın ortak aday tercihine ilişkin “Bizim seçmenimizin tercihi yine (CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu’ndan yana olur” dedi.

Türk, ‘altılı masa’nın DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın Kürt sorunuyla ilgili açıklamalarına destek vermesinin, kendileri için yeterli olacağını söyledi.

Türk ortak aday olarak bir kez daha Kılıçdaroğlu’nu işaret etti. Fotoğraflar: AA

Seçimlere az bir süre kalan muhalefetin adayı henüz belli değil. ‘Altılı masa’daki partiler henüz ortak adayı konuşmadıklarını belirtiyor. Aday, 26 Ocak’taki toplantıda gündem maddesi olablir.

Öne çıkan adaylar arasındaysa CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş var.

Ancak CHP yönetimi, belediye başkanlarının görevinde kalmasını istiyor.

Bu süreçte analistler tarafından seçimlerin kilit parti olarak gösterilen HDP, kendi adayını açıklama kararı aldı. Partiden gelen açıklamalarda bu kararın ‘altılı masa’nın kendileriyle diyalog kurmaması nedeniyle alındığı belirtiliyor. Ancak yine de ortak aday için kapılar kapanmış değil.

Gazete Duvar’dan Ceren Bayar’a konuşan HDP’li Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu’nun adaylığına ilişkin şunu söyledi: “Bizim seçmenimizin tercihi yine Kılıçdaroğlu’ndan yana olur. Kılıçdaroğlu tecrübeli bir siyasetçi ve her gün kürsüde halka vaatlerde bulunuyor. Başka bir aday ortaya çıkarsa bu vaatler de havada kalır. Bence Kılıçdaroğlu uygun bir aday. Konuşulan isimler içinde de en deneyimlisi. Ama bizim de taleplerimiz var. Demokrasi adına, hak ve özgürlükler adına masanın neleri yapacağını, projelerini açıklaması lazım.”

Türk, üç ay önce de Kılıçdaroğlu’nun doğru tercih olacağını belirtmiş ve “Kürtler, Mansur Yavaş’a oy vermez” demişti.

‘Babacan’ın söylediklerine imza atsalar bile bizim açımızdan yeterli’

HDP’li Türk, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın açıkladığı eylem planındaki Kürt sorununa dair maddeleri övdü ve ‘küçük bir manifesto’ diye yorumladı: “Bu maddeler ‘altılı masa’ için yol gösterici olabilir. Sayın Babacan’ın açıklamasında anadilinde eğitimden tutun eşit yurttaşlığa kadar birçok başlık vardı. Ben onu küçük bir manifesto olarak kabul ediyorum. Altılı masa DEVA Partisi genel başkanının bu sözlerini bir manifestoya çevirsin bizim açımızdan sorun kalmaz.

Babacan’ın söylediklerinin altına imza atsalar, altılı masanın manifestosu veya ortak kararı olarak ortaya koysalar bile bizim açımızdan yeterli olurdu. Maalesef ne Kılıçdaroğlu’ndan ne (İYİ Parti Genel Başkanı Meral) Akşener’den hiçbir açıklama gelmedi. Babacan’ın bu açıklamasını destekleyecek veya olur verecek bir tavır görmedik.”

DEVA’nın yaklaşımı

DEVA Partisi’in Kürt meselesine yaklaşımı özetli şöyle:

“Türkiye’nin insan haklarına dayalı demokratik bir hukuk devleti olma konusundaki eksiklikleri, Kürt sorununun da kaynağında yatan temel faktördür. Esasında bu sorun, Kürt vatandaşlarımızın demokratik hak, özgürlük ve eşit vatandaşlık taleplerinin karşılanmasıyla ilgilidir. Kürt sorununu, vatandaşlarımıza güven temelinde siyasi kanalları açık tutarak, taleplerin rahatlıkla tartışılacağı demokratik zemini inşa ederek, özgürlük alanlarını genişleterek ve hukuku tahkim ederek çözeceğiz. Bu bağlamda öne çıkan en önemli konu, anadilin korunması, kullanılması ve geliştirilmesidir. Anadilin bir çatışma konusu haline getirilmesini doğru bulmuyoruz. Resmi ve ortak dilimiz Türkçe’nin iyi öğretilmesi esas olmakla birlikte anadile ilişkin talepleri, vatandaşlarımızın kültürel farklılıklarının tanınması, temel bir insan hakkı ve pedagojik bir gereklilik olarak ele alıyoruz. Bu itibarla, anadil hakkı kapsamında bütün vatandaşlarımızın anadillerini kullanmaları ve geliştirmeleri için gerekli düzenlemeleri yapmayı hedefliyoruz.