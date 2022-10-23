Ahmet Türk ‘tereddütsüz’ konuşmuş: Tercihimiz Kılıçdaroğlu

Gazeteci İsmail Saymaz, Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden HDP’li Ahmet Türk’ün cumhurbaşkanı adayı olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu görmek istediklerini söylediğini anlattı.

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Halk TV’deki programda cumhurbaşkanı seçiminde muhalefetin olası adayları konuşulurken, gazeteci Saymaz, CHP liderinin ABD gezisi sırasında havaalanında Ahmet Türk’le karşılaşmalarını anlattı.

Türk’le Kılıçdaroğlu’nun adaylığı konusunda kısa bir sohbet ettiklerini aktaran Saymaz, “ABD’ye gittiğimiz gün havalimanında Ahmet Türk’le karşılaştık. ‘Bizim tercihimiz Kılıçdaroğlu’ndan yana‘ dedi. Tereddütsüz dedi bunu. ‘O olursa ona oy vermeyi düşünüyoruz’ dedi” diye konuştu.

HDP kilit parti

Bir yıldan az bir zaman kalan seçimlerde zorlu ekonomik şartların etkisiyle yıpranan iktidarın değişebileceğine yönelik beklentiler güçleniyor. Bazı uzmanlar, muhalefetin iktidara gelebilmesi için HDP’nin seçimlerdeki gücünü kabul etmesi gerektiğini belirtiyor. HDP seçmeni cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda da kilit olarak görülüyor.

‘Kürtler Yavaş’a oy vermez’

Ahmet Türk, daha önceki bir değerlendirmesinde, Kürtlerin aday olması halinde, anketlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı güçlü görünen isimlerden Ankara Büyükşehir Belediyes Başkanı Mansur Yavaş’a oy vermeyeceğini belirtmiş, ”Geçmişte demokratik değerlere sahip çıkmamış isimlerin aday gösterilmesini de istemiyoruz. Adayın Alevi, Sunni, Kürt, Türk, Çerkes, Laz olması önemli değil, önemli olan demokrasiye inanması” demişti.

‘İyidir, hoştur ama…’

HDP’li siyasetçi, bir diğer öne çıkan isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaysa “İyidir, hoştur, lakin başkan seçildikten sonra gittiği Diyarbakır’da bölge halkına seslendiği konuşmalarıyla son Rize konuşması arasında dağlar kadar fark var. Bu tür çift dil kullanmanın hangisi doğru” diye konuşmuştu.

CHP’li Salıcı’yla görüşme

Ahmet Türk son olarak CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’yla Mardin’deki evinde görüşmüş, “CHP iktidara doğru yürüyor. Bu sanıldığı kadar kolay olmayacak. Yeni bir dönemin kapısı açılıyor” demişti.