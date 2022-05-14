Ahmet Türk’ten Yavaş’a ‘Kürt seçmen’ tespiti, İmamoğlu’na söylem eleştirisi

Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Ahmet Türk, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ismi öne çıkan Mansur Yavaş’la ilgili ”Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum” dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Yavaş, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın “Cumhurbaşkanı adayımız” çıkışının ardından adaylık tartışmalarının merkezine oturmuştu.

Yavaş konu hakkında “Açıklamalar bilgim dışında, görevime devam edeceğim” demişti. Bir diğer öne çıkan isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’ysa “(CHP Genel Başkanı Kemal) Kılıçdaroğlu benim de adayımdır” demişti ama iki isim de denklemden çıkmış değil.

Türk, Yavaş hakkında “Aday olması halinde Kürtlerin ona oy vereceklerini sanmıyorum” dedi.

İmamoğlu’yla ilgili de şöyle konuştu: “İyidir, hoştur, lakin başkan seçildikten sonra gittiği Diyarbakır’da bölge halkına seslendiği konuşmalarıyla son Rize konuşması arasında dağlar kadar fark var. Bu tür çift dil kullanmanın hangisi doğru?”

‘Erdoğan’dan kuşkularım var’

50 seneyi aşkın bir süredir siyaset yapan Türk, seçimleri muhalefetin kazanması halinde Erdoğan’ın kolay kolay iktidarı bırakmayacağını düşünüyor: ”Bir varsayım olarak muhalefetin sandıkta kazandığını düşünürsek, Erdoğan’ın bunu içine sindirip demokratik biçimde makamını teslim edeceği konusunda ciddi kuşkularım var. İktidardan gitmemek için elinden gelen her yolu deneyecektir. Kaldı ki muhalefetin tutumu da belirsiz ve bulanık. Her şeyi sandığa ayarlamış. Oysa sokaktaki insanlarla birlikte hareket edilmediği, onların aktif muhalif faaliyetlere katılımının sağlanmadığı ve koordinasyon halinde sokakla Ankara merkezli parlamento içi siyaset birleştirilmediği sürece, ‘millet ittifakı’ hayal kuran tüccar durumuna düşer.”