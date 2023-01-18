Akşener’den ‘Gibi’ göndermeli Erdoğan eleştirisi: Belki İspanyolcayı biliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, başörtüsü teklifiyle ilgili iktidarın bazı senaryolarına dair duyum aldıklarını belirterek, bunların ‘ahlaksızca’ olduğunu söyledi. Akşener, “Vatandaşlarımızın saf ve temiz duygularını sömürmenize müsaade etmeyeceğim” dedi. İYİ Parti lideri, ‘Gibi’ dizisine atıfla Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı eleştirdi.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, iktidarın başörtüsüyle ilgili konuştuğu senaryoları şöyle açıkladı: “Kulağımıza geliyor. Saraydaki siyaset dehaları orada burada abuk sabuk konuşuyor. Kendilerince yoklama çekiyorlar. ‘Bu seçim diğerleri gibi değilmiş’, ‘başörtüsü meselesinin gündeme gelmesi çok iyi olmuş’, ‘çok faydalı olurmuş’, ‘seçimi kaybederlerse bu metni iptal ettirirlermiş’, ‘seçimden sonra da bu işin ekmeğini yemeğe devam ederlermiş‘ diyorlar.

Daha ahlaksızca olanı da var. Neymiş efendim, ‘Teklif mecliste 400’ü bulsa da bazı milletvekillerine hayır oyu kullanıp teklifi referanduma götürürlermiş’. Sayın Erdoğan, bu konu bir sınavdır. Kim pas veriyor, kim gol atıyor beni ilgilendirmez. Saraydaki tatlı su stratejistlerinin ‘zihni sinir’ taktikleri beni ilgilendirmez. Başı örtülü, başı örtüsüz tüm kadınlarımızın, bu ülkedeki tüm vatandaşların saf ve temiz duygularını sömürmenize müsaade etmeyeceğim. Bunu böyle bilesin.”

‘Erdoğan belki İspanyolcayı bile biliyor’

İnternette kısa videoları fenomen olan Gibi dizisindeki bir repliğe de atıfla konuşan Akşener, şunları söyledi: “Kimsenin hiçbir şey bilmediği bir yerde Sayın Erdoğan her şeyi biliyor. Mesela ekonomi biliyor. Mesela hukuk biliyor. Mesela hukuk biliyor. Hatta kim bilir, belki İspanyolcayı bile biliyor.”

Atıf yapılan replik dizinin ilk sezonunda geçiyor. Dizinin ilgili bölümünde mahallede bir anda İspanyolca öğrendiğini iddia eden komşusuyla ilgili Yılmaz karakteri “Kimsenin hiçbir şey bilmediği yerde bir insan her şeyi bilebilir” diyor.