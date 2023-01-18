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Yaramazlara biraz batar!

Beşiktaş erken veda etti: Ankaragücü 22 yıl sonra çeyrek finalde

Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı eleyerek 22 yıl sonra çeyrek finale çıktı.

Fotoğraf: AA

Eryaman Stadı’nda oynanan karşılaşmanın normal süresi Ali Sowe ve Cenk Tosun’un karşılıklı gollerle 1-1 berabere bitti. Uzatma dakikalarında da gol çıkmayınca turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirledi.


Ankaragücü’nde Tolga Ciğerci, Sowe, Marlon, Pedrinho penaltıları gole çevirdi. Beşiktaş’taysa Saiss, Kerem Atakan Kesgin, Redmond golü buldu ancak Atiba ve Masuaku penatıları kaçırdı.

Penaltılar sonucunda rakbine 4-3 üstünlük kuran Ankaragücü 22 yıl sonra çeyrek finale çıkmanın sevincini yaşadı. Beşiktaş’sa kupaya son 16 turunda veda etmek zorunda kaldı.

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