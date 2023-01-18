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Yaramazlara biraz batar!

AKP’li belediye, çevreye zarardan sabıkalı kişiyi ‘Çevre Koruma’nın başına atadı

AKP’li Adapazarı Belediyesi’nin Çevre Koruma Kontrol Müdürlüğü’ne başkan yardımcısı olarak atadığı Nilgün Akman’ın çevreye verdiği zarardan dolayı ertelenmiş hapis cezasının olduğu ortaya çıktı.

Fotoğraf: Sakarya Haber

sakaryahabermerkezi.com’un haberine göre Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Nilgün Akman’ı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nden sorumlu başkan yardımcısı olarak atadı. Ama Akman’ın ‘ağaç ve fidanlara zarar vermekten’ ertelenmiş hapis cezasının olduğu öğrenildi.


2018’de oturduğu sitedeki komşuları Akman’ı “Dikili ağaç, Fidan veya bağ çubuğuna zarar veriyor” diyerek şikayet etti.

Şikayetten sonra hakkında soruşturma açılan Akman’a bu nedenle beş ay hapis cezası verildiği ve sabıka kaydı olmadığı gerekçesiyle kararın ertelendiği belirtildi.

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