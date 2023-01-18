Kılıçdaroğlu’ndan doğalgaz çıkışı: Fiyatları indirmek için neyi bekliyorsunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yüksek doğalgaz fiyatlarını eleştirerek indirim çağrısında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: CHP

Kılıçdaroğlu, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatlarının Avrupa’da düştüğünü ama Türkiye’de faturaların can yaktığını dile getirdi.

Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Dünyada doğalgaz fiyatları düşüyor. Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında artan doğalgaz fiyatları Avrupa’da bu ay %80 düştü. Bizde hanede ve üretimde faturalar hâlâ can yakıyor. Doğalgaz fiyatlarını dünya ile uyumlu biçimde indirmek için neyi bekliyorsunuz yahu, yazın gelmesini mi?”