Belki de son: Messi ve Ronaldo yarın karşı karşıya

Arjantin’le Dünya Kupası’nı kazanan Lionel Messi’li Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo’nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal’in oyuncularından kurulu karma takımla yarın karşı karşıya gelecek.

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Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nı kazanan Arjantin’in yıldızı Messi ile beş Dünya Kupası’nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan’ın Al-Nassr ve Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad’daki Uluslararası Kral Fahd Stadı’nda yarın TSİ 20:00’de başlayacak. Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Nassr ile 2,5 sezon için imzaladığı 500 milyon avroluk sözleşmeyle yıllık maaşı en yüksek sporcu unvanının sahibi Ronaldo, yeni takımıyla ilk maçına, Messi karşısında çıkacak.