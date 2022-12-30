Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la anlaştı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yu transfer etti.

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Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki Ronaldo’yla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Suudi Arabistan basınında, sözleşmenin 2025 yılına kadar süreceği ve Ronaldo’nun yıllık maaşının 75 milyon avro olacağı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021’de Manchester United’a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag’la anlaşmazlıklarının ardından geçen ay feshedildi.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü beş kez kazanan Ronaldo, beşi UEFA Şampiyonlar Ligi, yedisi İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30’dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve beş Dünya Kupası’nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.