Diken

Yaramazlara biraz batar!

Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr’la anlaştı

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo’yu transfer etti.

Fotoğraf: Twitter

Kulübün açıklamasında, serbest oyuncu statüsündeki Ronaldo’yla sözleşme imzalandığı belirtildi.


Suudi Arabistan basınında, sözleşmenin 2025 yılına kadar süreceği ve Ronaldo’nun yıllık maaşının 75 milyon avro olacağı iddia edildi. Tecrübeli futbolcunun yıllık kazanacağı ücretin, ticari anlaşmalarla 200 milyon avroyu bulacağı öne sürüldü.

Sporting Lizbon altyapısında yetişen 37 yaşındaki Ronaldo, daha sonra Manchester United, Real Madrid ve Juventus formaları giydi. 2021’de Manchester United’a dönen Portekizli futbolcunun sözleşmesi, teknik direktör Erik ten Hag’la anlaşmazlıklarının ardından geçen ay feshedildi.

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d’Or) ödülünü beş kez kazanan Ronaldo, beşi UEFA Şampiyonlar Ligi, yedisi İngiltere, İspanya ve İtalya liglerinde şampiyonluk olmak üzere 30’dan fazla kupa sevinci yaşadı.

Kariyerinde 800 gol barajını aşan ve beş Dünya Kupası’nda gol atan tek oyuncu konumunda bulunan Ronaldo, Portekiz Milli Takımı formasıyla çıktığı 196 maçta 118 kez fileleri havalandırdı.

SON HABERLER

2023 seçim yılı: Kim kazanır?

Türkiye’nin son ‘rekabetçi’ seçimine doğru gidiyor olabiliriz… Muhalefet ya kazanmaya odaklı yeni bir strateji ortaya koyacak ya da cumhuriyetin 100. yılında demokrasi ve özgürlük umutlarıyla beraber muhalefetin de topyekun tasfiyesinin sorumlusu olacak.

Toplantıda memura tokat atan gümrük bölge müdürü görevden alındı

Bir memura tokat attığı görüntüleri ortaya çıkınca büyük tepki çeken Gürbulak Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Osman Erdoğan, görevden alındı. CHP Genel Başkan Danışmanı ve İzmir Milletvekili Mahir Polat, Osman Erdoğan’ın bir gümrük muhafaza memuruna tokat attığı videoyu paylaşmıştı. Videoda bir toplantıda konuşan Erdoğan’ın, ayakta duran iki memuru göstererek, “İhtar aldığı gün sözleşmesi feshedilir. Ama […]

Erdoğan, tarikatta çocuk istismarında muhalefeti hedef aldı, dernekleri sahiplendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, altı yaşındaki kız çocuğunun tarikat müridiyle ‘evlendirilmesi‘ üzerine tarikatlara yönelik yükselen tepkileri hedef aldı: “Meclis kürsüsünden alçakça iftiralarla vakıflarımızı, derneklerimizi, STK’larımızı tehdit edenler, bu tavırlarıyla asıl niyetlerini de deşifre etmişlerdir.”