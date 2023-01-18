AKP-MHP’nin oylarıyla: ‘Hrant Dink cinayeti tüm yönleriyle araştırılsın’ önerisine ret

HDP’nin ‘Hrant Dink cinayetinin tüm yönleriyle araştırılması’ önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.

Hrant Dink. (Twitter)

Gazeteci Dink, 19 Ocak 2005’te yayın yönetmenliğini yaptığı Agos’un İstanbul’un Şişli ilçesindeki eski binasının önünde silahlı saldırıyla öldürülmüştü. HDP, suikastın 16’ıncı yıl dönümünde cinayetin tüm yönleriyle araştırılması için öneride bulundu.

TBMM Genel Kurulu’nda önerinin gerekçesine ilişkin konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Yaşamı boyunca Türkiye halklarının barış içinde bir arada yaşaması için mücadele eden sevgili Hrant Dink, 19 Ocak 2007 günü, devletin derinde ve yüzeyde olan pek çok karanlık odağın içinde olduğu organize bir cinayetle katledildi” dedi.

ANKA’nın haberine göre cinayetin üzerinden 16 yılın geçtiğini hatırlatan Paylan, talimatı verenlerin yargılanmadığını vurguladı. Paylan, devamında şöyle konuştu:

“Bizim önümüze Trabzon Pelitli’den yola çıkarılan bir çete konuldu ve 16 yıldır bizimle dalga geçiliyor. Hrant Dink’le ilgili, adalete bugüne kadar ulaşamadık. Hrant Dink davası, bir arınma davası olabilirdi. Bu devletin derinlikteki karanlık çeteleri ortaya çıkarmak için bir arınma davası olabilirdi. Ama AKP iktidarı, dönemin valisini içişleri bakanı yaptı, dönemin emniyet müdürünü vali yaptı. İstihbarat dairesinin bütün yetkililerini terfi ettirdi. Kamera kayıtlarını yok ettiler.”

Konuşmadan sonra geçilen oylamada öneri, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.