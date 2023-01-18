‘Andrew Tate’in tehlikeli yükselişi’: Her erkek evinde kılıç bulundursa dünyada sorun kalmaz

EMRE ZOR

ABD merkezli haber sitesi Vice News, kadın düşmanı ve aşırı sağcı söylemleriyle bilinen dünya şampiyonu eski kick boksçu Andrew Tate hakkında bir belgesel yayınladı.

Organize suç örgütü kurmak, insan kaçakçılığı ve tecavüz suçlarından gözaltına alınan Tate. Fotoğraf: Vice News

Tate, iklim aktivisti Greta Thunberg’e bir videoyla sataşırken kaldığı evin konumunu da ele vermiş, bunun üzerine insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurmak suçlarından Romanya’da 29 Aralık 2022’de gözaltına alınmıştı.

Aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerce sevilen 35 yaşındaki Tate, geçen yıl Google’da, Donald Trump ve Kim Kardashian gibi isimlerden bile daha çok aranmıştı. TikTok’ta videoları 12 milyara yakın izlenen Tate, birçok konuda aşırı uçlardaki yorumlarıyla dikkat çekmişti.

Örneğin, özellikle genç yaşlardaki milyonlarca erkek hayranının izlediği videolarında, kadınları erkeklerin mülkü ilan etmiş, kendisini aldatan bir kadına nasıl zarar vereceğini ayrıntılı bir şekilde anlatmış, erkeklerin 18-19 yaşındakileri -daha az kişiyle seks yapmış olacakları için- tercih etmesi gerektiğini söylemişti.

Bazı videolarında ise bir kişisel gelişim gurusu edasıyla -kendisi için herkesçe saygı duyulan ve korkulan anlamına gelen ‘Top G’ lakabını kullanan- erkek hayranlarına kadınları kendilerine çekme ve para kazanma yöntemleri sunmuştu.

Sosyal medya yasaklı

Tate, 2017’de cinsel taciz ve saldırılara karşı #MeToo akımı başladığında, ‘kadınların kendilerine yönelik cinsel saldırılarda sorumluluk üstlenmesi gerektiği’ açıklamasıyla tepki toplamıştı.

Tate, kadın düşmanı yorumları nedeniyle kapatılan Twitter hesabını geri aldı ancak Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok’ta halen yasaklı.

Gizli odaları var

Vice News, Youtube kanalında, bir yıllık çalışma sonucunda hazırlanan ‘Andrew Tate’in tehlikeli yükselişi’ adlı belgeseli yayınladı. Şimdiye kadar 1,5 milyona yakın izlenen belgesel sadece Vice Tv’nin yayın yaptığı ülkelerde erişime açık. Bu ülkeler arasında Türkiye yok. Ancak Vice TV’nin içeriklerine Instagram hesabından ulaşılabiliyor.

Tate, Vice muhabiriyle Romanya’daki villasında görüştü. Spor araba, puro ve silahlarla dolu villasındaki bazı odalara ise “Gizli odalar, giremezsin” diyerek muhabiri sokmadı.

Masasındaki altın rengi kılıcı muhabire gösteren Tate, dünyadaki en büyük problemlerden birisinin yeterince erkeğin evinde kılıç bulundurmaması olduğunu söyledi: “Kılıç otoritenin simgesi. Her erkek evinde bulundurursa dünya problemleri çözülür. Kılıç tutarken eşin saçmalamaya başlarsa kılıcı gösterip, ‘Kes sesini, ne yapacağıma ben karar veririm. Kes sesini ve yemek yap’ dersin olur biter.’’

Bana kim ne diyebilir ki!

Tate, evini açmakla hata ettiğini, belgeselden zarar göreceklerini söyleyip kendisini uyaran abisi Tristan’a ise şu cevabı verdi: “Kim ne diyebilir bana!”

Muhabirin, kadın düşmanı sözlerine ilişkin sorusuna ise Tate kendisinden şikayet eden hiçbir kadının bulunmadığı savunmasıyla karşılık verdi.

Bunun üzerine muhabir Tate’ten şikayetçi kadınlarla iletişime geçti. 14 yaşındaki bir kız öğrenci, okulundaki erkek çocukların onun TikTok videolarından etkilendiğini söyledi. Okuldakilerin, erkeklerin kadınlara sahip olduğu ve kadınlara istediklerini yapabilecekleri gibi ‘korkunç düşünceler’i sakınmadan söylediğinden yakındı ve ekledi: “Jenerasyonum tam bir hayal kırıklığı.”

Bir başka kadın ise Tate’in sözlerinin eski sevgilisinin beynini yıkadığını söyledi.

Muhabir daha sonra Tate’in hayranlarının 5 bin dolar ödeyerek katıldığı ‘Savaş Odası’ isimli formata dahil oldu. Tate, katılımcıları Romanya’nın Transilvanya bölgesinde bir dağın zirvesindeki binada topladı.

Formatın vaadi ‘zeki erkeklere kölelerin dünyasında özgürlük’ kazandırmak olan ‘Savaş Odası‘nda katılımcılar profesyonel dövüşçülerle kafes dövüşüne sokuldu. Dövüşürken yaralanan Tate hayranları alkışlarla bir salona alındı. Tate, dövüşürken elini kıran bir katılımcıyı “Sen kazandın” diyerek kutladı.

Katılımcılar profesyonel dövüşçülerle kafes dövüşüne sokuldu. Fotoğraf: Vice News

Bir katılımcı, “Ben kendimi umursamazsam kimse beni umursamaz. Bunun için buradayım. Tate bana bir dolu şey öğretti’’ derken bir başka katılımcı Tate’in tartışmalı sözlerinde sorun görmedi: “O sadece doğruları konuşuyor.’’

‘Savaş Odası’nın son gününde Tate’le son kez görüşme fırsatı yakalayan muhabir belgesel çekimleri boyunca sürekli denetlendiklerini ve kiminle konuşacaklarına kendilerinin karar veremediğini söyleyerek Tate’e neden korktuğunu sordu. Soruya sinirlenen Tate, “Seni içeri alıp ilgilendik, sen ise bize saldırıp duruyorsun!” diyerek muhabire çıkıştı.

‘Neden böyle yapıyorum’

Muhabir, 2013’te Tate’le ilişki yaşayan bir kadınla da mülakat yaptı. ‘Amelia’ takma adıyla konuşan kadın, Tate’in ilişkinin başında aşık gibi davrandığını belirterek cinsel saldırıya maruz kaldığını öne sürdüğü geceyi anlattı: “Yataktayken bir anda üstüme atlayıp boğazımı sıktı ve ‘Kime ait olduğunu söyle’ diye bağırmaya başladı. Rızamın olmadığının o da farkındaydı. Gönderdiği sesli ve yazılı mesajlarda bunu onayladı.’’

Söz konusu sesli mesajlarda Tate şöyle diyor: “Ben kötü bir insan mıyım? Sanırım! Çünkü senin cinsel ilişki istemediğini gördükçe daha çok zevk aldım. Neden böyle yapıyorum, neden!’’

Tate’i polise şikayet ettiğini fakat sonuç alamadığını gözyaşlarıyla anlatan kadın olaydan tam bir yıl sonra polis tarafından arandığını da söyledi: “Polis, iki kadının daha aynı sebeplerle Tate’i şikayet ettiğini söyledi. Şikayetimin sonuçsuz kaldığı dönem onun dünyanın en popüler adamına dönüşmesini seyretmek acı vericiydi.’’