Andrew Tate’in başvurusu reddedildi: Gözaltı süresini ‘Cehennem Deliği’nde tamamlayacak

Romanya’da insan ticaretine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan eski kick boksçu Andrew Tate’in, temyiz mahkemesine yaptığı serbest bırakılma başvurusu kabul edilmedi. Tate ve kardeşi Romanya’da ‘Cehennem Deliği’ olarak bilinen hapishanede 30 günlük gözaltı süresini tamamlayacak.

Andrew Tate ve kardeşinin temyiz başvurusu kabul edilmedi (Reuters)

İklim aktivisti Greta Thunberg’e ‘sataştıktan‘ sonra yakalanan ve insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurmaktan 30 Aralık’ta Romanya’da gözaltına alınan Andrew Tate, dün temyiz mahkemesine kardeşine kelepçelenmiş olarak ve elinde Kuran’la çıktı.

Andrew Tate mahkemeye Kuran’la çıktı

BBC’nin aktardığına göre Romanya vatandaşı iki kişiyle organize bir suç örgütüne liderlik etme şüphesiyle tutulan Tate kardeşlerin temyiz başvurusu reddedildi. Kardeşler, ‘Cehennem Deliği’ olarak bilinen hapishanede, ek 30 günlük gözaltı süresini tamamlayacaklar.

Romanya Emniyet Müdürlüğü Organize Suç ve Terörizm Birimi, Tate kardeşlere, ‘zorla evlendirmek’, ‘taciz etmek’ ve ‘kadınlara sömürü amaçlı video çektirmek’ suçlamalarının da yöneltildiğini duyurdu.

Andrew Tate birçok platformda yasaklı

Google’da bu yıl en çok aranan kişi olan, cinsiyetçi ve kadınları aşağılayan çıkışlarıyla bilinen Andrew Tate, aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerde tanınıyor ve seviliyor.

Aşırı uçlarda yaptığı açıklamalarıyla tanınan Tate, kadınları mülk ile kıyaslamış, kendisini aldatan bir kadına nasıl zarar vereceğini ayrıntılı bir şekilde anlatmıştı. Tate, 2017’de #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplamıştı.

Twitter, Tate’in hesabını bu yıl dondurdu. Tate geçen ay Twitter’a geri döndü. Tate; Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok’ta ise halen yasaklı.