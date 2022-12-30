Greta Thunberg’e ‘sataştıktan’ sonra yakalanan Andrew Tate’i pizza kutusu ele vermiş

İklim aktivisti Greta Thunberg’e ‘sataştıktan’ sonra yakalanan ve insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurmaktan gözaltına alınan kick boksçu Andrew Tate’nin yerini, Thunberg için çektiği videoda bulunan pizza kutuları ele vermiş olabilir.

Andrew Tate. Fotoğraf: Twitter

Google’ın bu yıl en çok aranan ismi olan, cinsiyetçi ve kadın düşmanı ifadeleriyle bilinen kick boksçu Andrew Tate, üç gün önce, Greta Thunberg’i etiketleyerek attığı tweetinde, iki lüks arabasının motorlarına dair özellikleri paylaşarak 33 arabası olduğunu söylemişti: “Bana email adresini gönder ki sana araba koleksiyonumun tam listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım.”

Dünyanın önde gelen iklim değişikliği aktivistlerinden 19 yaşındaki Thunberg ise Tate’e verdiği yanıtta, ‘hayata ya da kendine dair hissettiği eksikleri sahip olduğu mal mülkle ya da başkalarına sataşarak kapatmaya çalışmamasını, onun yerine kendine anlamlı bir hayat kurmasını’ söyledi. Ancak bunu didaktik bir şekilde değil, uyduruk bir email adresiyle yaptı. Thunberg kısacık cevabında şöyle demişti: “Evet lütfen, aydınlat beni: küçü[email protected]”

Tate, sonrasında Thunberg’e videolu mesaj gönderdi.

Thank you for confirming via your email address that you have a small penis @GretaThunberg



The world was curious.



And I do agree you should get a life ❤️ https://t.co/mHmiKHjDGH pic.twitter.com/SMisajQRcf — Andrew Tate (@Cobratate) December 28, 2022

Tate bugün, Romanya’da evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tate ve kardeşi, nisandan beri adli soruşturma geçiriyorlar. Reuters’ın aktardığına göre, Tate’in gözaltına alınma sebebi insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurmak.

Twitter kullanıcıları, Tate’nin Thunberg’e ‘sataştıktan’ sonra gözaltına alınmasını ‘ilginç bir tesadüf’ olarak nitelendirirken aslında Tate, istemeden yerini açık etti.

Independent’in Romanya basınından aktardığına göre, Romanyalı yetkililer, Tate’yi gözaltına almak için Tate’nin Romanya’da olduğunu tespit etmeye çalışıyordu. Tate, Thunberg’e cevap amaçlı çektiği videoda pizza kutuları gözüküyor. Kutular, Romanya’da önemli bir pizza zinciri olan ‘Jerry’s Pizza’ya ait. Yetkililer, bu sayede Tate’in ülkede olduğunu ve tam yerini tespit etmiş olabilir.

‘Kutunu geri dönüştürmezsen böyle olur’

Andrew Tate, videoda “Pizza sipariş ettik ve kutular geri dönüştürülebilir değil” demişti. Thunberg, Tate’nin gözaltına alınmasından sonra bir Tweet paylaşarak “Pizza kutunuzu geri dönüştürmezseniz bu yaşanır” dedi.

this is what happens when you don’t recycle your pizza boxes — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 30, 2022

Aşırı uçlardaki açıklamalarıyla tanınıyor

Aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerde tanınan ve sevilen Tate, bazı podcast bölümlerinde verdiği yanıtların ve Twitch yayınlarının dolaşıma girmesiyle ünlenmişti.

Birçok konuda aşırı uçlarda yaptığı açıklamalarıyla tanınan Tate, kadınları mülk ile kıyaslamış, kendisini aldatan bir kadına nasıl zarar vereceğini ayrıntılı bir şekilde anlatmış, erkeklerin büyük kadınlar yerine 18-19 yaşındaki kadınları -daha az kişiyle seks yapmış olacakları gerekçesiyle- tercih etmesi gerektiğini söylemişti.

2017’de #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplayan Tate’ın Twitter hesabı dondurulmuştu.

Geçen ay Twitter’a geri dönen Tate, Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok’ta halen yasaklı.