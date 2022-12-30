Greta Thunberg’in ‘küçük penis enerjili’ dediği kick boksçu gözaltına alındı

İklim aktivisti Greta Thunberg’a Twitter üzerinden sataşan kick boksçu Andrew Tate, insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurmak suçlarından Romanya’da gözaltına alındı.

Google’ın bu yıl en çok aranan ismi olan, cinsiyetçi ve kadın düşmanı ifadeleriyle bilinen kick boksçu Andrew Tate, üç gün önce, Greta Thunberg’i etiketleyerek attığı tweetinde, iki lüks arabasının motorlarına dair özellikleri paylaşarak 33 arabası olduğunu söylemişti: “Bana email adresini gönder ki sana araba koleksiyonumun tam listesini ve karbon emisyonlarının miktarını atayım.”

Dünyanın önde gelen iklim değişikliği aktivistlerinden 19 yaşındaki Thunberg ise Tate’e verdiği yanıtta, ‘hayata ya da kendine dair hissettiği eksikleri sahip olduğu mal mülkle ya da başkalarına sataşarak kapatmaya çalışmamasını, onun yerine kendine anlamlı bir hayat kurmasını’ söyledi. Ancak bunu didaktik bir şekilde değil, uyduruk bir email adresiyle yaptı. Thunberg kısacık cevabında şöyle demişti: “Evet lütfen, aydınlat beni: küçü[email protected]”

Kimi kullanıcılar, Thunberg’in bu yanıtıyla Tate’i bitirdiğini söyleyerek Tate ile dalga geçerken, kimi kullanıcılar Thunberg’in tweetinin yılın tweeti mertebesine ulaştığını söylemişti.

Tate’ninse şu an başka bir derdi var. Tate, Romanya’da evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Tate ve kardeşi, nisandan beri adli soruşturma geçiriyorlar. Reuters’ın aktardığına göre, Tate’in gözaltına alınma sebebi insan kaçakçılığı, tecavüz ve organize suç örgütü kurmak.

Aşırı uçlardaki açıklamalarıyla tanınıyor

Aşırı sağ ideolojiye sahip çevrelerde tanınan ve sevilen Tate, bazı podcast bölümlerinde verdiği yanıtların ve Twitch yayınlarının dolaşıma girmesiyle ünlenmişti.

Birçok konuda aşırı uçlarda yaptığı açıklamalarıyla tanınan Tate, kadınları mülk ile kıyaslamış, kendisini aldatan bir kadına nasıl zarar vereceğini ayrıntılı bir şekilde anlatmış, erkeklerin büyük kadınlar yerine 18-19 yaşındaki kadınları -daha az kişiyle seks yapmış olacakları gerekçesiyle- tercih etmesi gerektiğini söylemişti.

2017 yılında #MeToo hareketinin çok konuşulduğu dönemde kadınların da kendilerine yönelik cinsel saldırıların sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini söyleyerek büyük tepki toplayan Tate’ın Twitter hesabı dondurulmuştu.

Geçen ay Twitter’a geri dönen Tate, Facebook, Instagram, YouTube ve TikTok’ta ise halen yasaklı.